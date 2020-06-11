Путин и Эрдоган подтвердили настрой на дальнейшее сотрудничество

Анастасия Иванова

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обменялись поздравлениями в связи со столетием установления дипотношений двух стран, подтвердив настрой на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество, сообщает пресс-служба Кремля.

"Главы государств обменялись поздравлениями по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и Турцией (3 июня 1920 года). Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного партнерства", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры условились о дальнейшем поддержании регулярных контактов в различных форматах.