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Путин и Эрдоган подтвердили настрой на дальнейшее сотрудничество

Путин и Эрдоган подтвердили настрой на дальнейшее сотрудничество
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обменялись поздравлениями в связи со столетием установления дипотношений двух стран, подтвердив настрой на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество, сообщает пресс-служба Кремля.

"Главы государств обменялись поздравлениями по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и Турцией (3 июня 1920 года). Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного партнерства", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры условились о дальнейшем поддержании регулярных контактов в различных форматах.

# Политика
По материалам: ria.ru

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