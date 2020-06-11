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Путин уволил замглавы Следственного комитета и замминистра юстиции

Путин уволил замглавы Следственного комитета и замминистра юстиции

Президент Владимир Путин освободил от должностей замглавы Следственного комитета Илью Лазутова и замминистра юстиции Дениса Новака. Это следует из указа, опубликованного в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе не объясняются причины такого решения.

Глава государства также назначил генерал-лейтенанта внутренней службы Александра Хабарова замглавы ФСИН.

Ранее в четверг стало известно, что Владимир Путин присвоил более 40 генеральских званий сотрудникам ряда силовых ведомств. 

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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