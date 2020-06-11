Путин уволил замглавы Следственного комитета и замминистра юстиции
Сегодня, 22:28 Лидия Мартынова
Президент Владимир Путин освободил от должностей замглавы Следственного комитета Илью Лазутова и замминистра юстиции Дениса Новака. Это следует из указа, опубликованного в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе не объясняются причины такого решения.
Глава государства также назначил генерал-лейтенанта внутренней службы Александра Хабарова замглавы ФСИН.
Ранее в четверг стало известно, что Владимир Путин присвоил более 40 генеральских званий сотрудникам ряда силовых ведомств.
По материалам: pnp.ru