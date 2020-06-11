Россия и Туркмения снимут ограничения по частоте полётов между двумя странами

Анастасия Иванова

Ограничения по частоте полётов и по количеству назначенных перевозчиков между Россией и Туркменией могут быть сняты — об этом говорится в письме директора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светланы Петровой. Документ опубликован на сайте Росавиации.

Петрова проинформировала начальника агентства «Туркменховаеллары» («Туркменские воздушные пути») Министерства промышленности и коммуникаций Туркменистана Доврана Сабурова, что российская сторона предлагает путём обмена письмами закрепить договорённость, предложенную им ранее также в письме.

Туркменская сторона в письме от 8 января 2020 года предложила «снять все ограничения по количеству пунктов назначения и отправления на территории России и Туркменистана, по количеству назначенных перевозчиков и по количеству выполняемых частот полётов на договорных линиях между пунктами на территории России и Туркменистана».

«Предлагаем считать наше письмо и ваш положительный ответ на него договорённостью между авиационными властями двух стран», — говорится в письме Петровой.

Сегодня авиасообщения между Россией и Туркменией нет в связи с пандемией. Как правило, полёты между странами выполняются на основании соглашения о воздушном сообщении. Они строго лимитируют количество перевозчиков от обеих стран, которые могут выполнять полёты, а также частоту рейсов.