Россия рассказала о согласившихся приехать на парад Победы президентах

Вадим Карасев

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Россия оставила в силе приглашения на парад Победы 24 июня, разосланные ранее. Несколько президентов разных стран уже согласились приехать в Москву, цитирует главу российского МИД Сергея Лаврова РИА Новости.

«Мы уже получили подтверждение от 12 глав государств, большинство стран-членов СНГ», — сказал он.

10 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что подтверждения получены от Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Сербии, Хорватии, Абхазии, Южной Осетии. Тогда же президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что тоже будет присутствовать на параде Победы.

В конце мая президент Владимир Путин объявил днем проведения парада Победы 24 июня — по его указу этот день объявлен выходным. Традиционные праздничные мероприятия 9 мая были отложены из-за пандемии коронавируса. Парад в Москве и других городах России начнется в 10 утра, на 22 часа запланирован артиллерийский салют.