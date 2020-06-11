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Россиянки массово обнажились в защиту обвиненной за рисунки с вагинами художницы

Россиянки массово обнажились в защиту обвиненной за рисунки с вагинами художницыЮлия ЦветковаФото: страница Юлии Цветковой во «ВКонтакте»

Российские пользовательницы Twitter начали массово обнажаться в защиту художницы и фем-активистки из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой. Ранее ей предъявили обвинение в распространении порнографии за рисунки с изображением интимных частей тела.

Уголовное дело в отношении девушки было возбуждено из-за абстрактных рисунков влагалища в паблике «Монологи вагины» во «ВКонтакте». В описании сообщества говорилось, что оно создано, чтобы снять «стигму с женской физиологии». На активистку заведено еще одно дело — о пропаганде гомосексуализма.

Россиянки считают преследование Цветковой необоснованным. «Женские тела не порнография. Схематичные рисунки не порнография», — написала @DailyRavenclaw. В поддержку Цветковой многие пользовательницы выложили эротические фотографии. «Это мой небольшой вклад в #нюдсочетверг, который я бы хотела посвятить Юле Цветковой. Женское тело — это не порнография, за которую должны давать реальные сроки», — объяснила свое участие в акции юзерша @vzrosly_content. «Этот (первый) #нюдсочетверг о том, что наши тела — не преступление», — написала также @felmzdshteiyn.

О том, что Цветковой было предъявлено обвинение, стало известно 9 июня. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

Дела в отношении художницы начали открывать одновременно с началом ее попыток организовать фестиваль молодежного искусства. Местные власти назвали его «развратной заразой» из-за спектакля «Голубое и розовое» о гендерных стереотипах и антимилитаристских постановок с критикой Советского Союза. Также Цветкова получала угрозы от гомофобного движения «Пила».

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По материалам: lenta.ru

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