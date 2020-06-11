Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Российский мультфильм "Фиксики" показали в Южной Корее

Российский мультфильм "Фиксики" показали в Южной Корее
Первые трансляции российского анимационного сериала "Фиксики" прошли в Южной Корее, продемонстрировав хорошие результаты, сообщает пресс-служба проекта в четверг.

"Фиксики" демонстрируют хорошие результаты в Корее: наша детская аудитория считает этот сериал интересным и одновременно образовательным. Мы полагаем, что их успех связан с тем, что для корейских зрителей образование находится в числе ключевых ценностей", – рассказал менеджер по закупкам контента телеканала EBS Джиён Ли.

По словам продюсера проекта Юлии Софроновой, выход контента "Фиксиков" на южнокорейском телеканале укрепит не только позиции компании, но и всех отечественных анимационных брендов на этом перспективном рынке.


Мультсериал "Фиксики" создается в России с 2010 года. Сейчас о них снято свыше 160 серий и два полнометражных фильма – "Фиксики. Большой секрет" и "Фиксики против кработов". Телеправа на сериал были проданы в 90 стран мира, на русскоязычных YouTube-каналах бренда суммарно насчитывается более 6,5 миллиардов просмотров. Сейчас стартовало производство четвертого сезона с новыми героями, обновленной графикой и музыкой.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Лунный день сегодня 11 июня 2020 года
Лунный день сегодня 11 июня 2020 года
Дочь Ефремова прокомментировала регистрацию его телефона в Telegram
Дочь Ефремова прокомментировала регистрацию его телефона в Telegram
Сотрудника генконсульства США в Стамбуле осудили почти на 9 лет
Сотрудника генконсульства США в Стамбуле осудили почти на 9 лет
В Великобритании захотели пересчитать число жертв коронавируса
В Великобритании захотели пересчитать число жертв коронавируса
Российский мультфильм "Фиксики" показали в Южной Корее
Российский мультфильм "Фиксики" показали в Южной Корее
Ведущий «Пусть говорят» ответил на обвинения в подмене жены погибшего Захарова
Ведущий «Пусть говорят» ответил на обвинения в подмене жены погибшего
Энергокомпаниям могут возместить часть расходов на защиту от коронавируса
Энергокомпаниям могут возместить часть расходов на защиту от
Провокация и глупость — реакция на заявление о прослушке Иванишвили
Провокация и глупость — реакция на заявление о прослушке Иванишвили
Одиночный атом рубидия удержали в оптической ловушке в течение сорока секунд
Одиночный атом рубидия удержали в оптической ловушке в течение сорока
Минздрав призвал россиян соблюдать масочный режим в выходные дни
Минздрав призвал россиян соблюдать масочный режим в выходные дни
SIM-карту Ефремова использовали для входа в Telegram
SIM-карту Ефремова использовали для входа в Telegram
Шахтеры в ЛНР подняли бунт из-за долгов по зарплате
Шахтеры в ЛНР подняли бунт из-за долгов по зарплате

Топ на сегодня

Стало известно об упущенном Ельциным шансе избежать войны в Чечне
Стало известно об упущенном Ельциным шансе избежать войны в Чечне
Когда начинается Петров пост в 2020 году: даты, традиции и особенности
Когда начинается Петров пост в 2020 году: даты, традиции и особенности
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
МОК лишил женскую сборную России по хоккею результатов Игр в Сочи
МОК лишил женскую сборную России по хоккею результатов Игр в Сочи

Еще по теме

Китай взял в прокат два российских мультфильма о фиксиках
«Фиксики. Большой секрет»: Опубликован первый тизер российского полнометражного анимационного фильма
Первая серия нового сезона "Фиксиков" выйдет кинотеатрах с 15 февраля
Фиксики игрушки – персонажи самого познавательного мультсериала в интернет-магазине в Москве