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Ржавые посудины 70-х годов: на каких кораблях НАТО подошло к Калининграду

Ржавые посудины 70-х годов: на каких кораблях НАТО подошло к Калининграду

Стартовавшие 7 июня в Балтийском море учения НАТО Baltops (Baltic Operations / «Балтийские операции») показательны составом военных кораблей. Подавляющее большинство судов, выражаясь морским сленгом, представляют собой ржавые посудины.

Корреспондент ИА Newstes проанализировал участвующие в 2020 году в натовских учениях Baltops корабли с точки зрения года постройки. Итак,

Первая объединённая группа кораблей НАТО включает в себя:

Танкер «Рен» (Германия) — 1977 года постройки.
Фрегат УРО (управляемое ракетное оружие) «Любек» (Германия) — 1987 г.
Фрегат УРО «Фредериктон» (Канада) — 1988 г.
Эсминец УРО «Дональд Кук» (США) — 1997 г.
Фрегат УРО «Отто Свердруп» (Норвегия) — 2006 г.

Вторая объединённая группа кораблей НАТО:

Тральщик «Скалвис» (Литва) — 1982 г.
Тральщик-искатель мин «Зирекзее» (Нидерланды) — 1986 г.
Тральщик-искатель мин «Урк» (Нидерланды) — 1986 г.
Тральщик-искатель мин «Гремитц» (Германия) — 1994 г.
Плавбаза самоходная «Донау» (Германия) — 1994 г.
Тральщик-искатель мин «Отра» (Норвегия) — 1996 г.
Тральщик-искатель мин «Рамсей» (Великобритания) — 1999 г.
Тральщик-искатель мин «Пурунпяя» (Финляндия) — 2013 г.

Третья объединённая группа кораблей НАТО:

Командно-штабной корабль «Маунт Уитни» (США) — 1970 (!) г.
Универсальный транспорт снабжения «Саплай» (США) — 1994 г.
Фрегат УРО «Кент» (Великобритания) — 1998 г.
Корабль управления и поддержки «Эсберн Снаре» (Дания) — 2004 г.
Корвет «Карлстад» (Швеция) — 2006 г.
Патрульный корабль «Аукштайтис» (Литва) — 2010 г.

Четвёртая объединённая группа кораблей НАТО:

Штабной корабль «Вамбола» (Эстония) — 1977 г.
Тральщик-искатель мин «Таливалдис» (Латвия) — 1983 г.
Тральщик «Дружно» (Польша) — 1999 г.
Тральщик «Ханза» (Польша) — 1990 г.
Тральщик-искатель мин «Сакала» (Эстония) — 1991 г.
Плавбаза самоходная «Верра» (Германия) — 1993 г.
Тральщик «Вдзыдзе» (Польша) — 1994 г.

Таким образом, следует констатировать, что «Балтийские операции» у берегов самой западной точки Российской Федерации проходят на устаревших военных судах, некоторым из которых «стукнуло» уже более чем четыре десятка лет (антирекорд у американского корабля «Маунт Уитни», который был спущен на воду 50 лет назад, а заказан к строительству едва ли не при Джоне Кеннеди).

ИА Newstes уточняет, что в учениях на Балтике рядом с российской Калининградской областью принимают участие 29 судов и 29 авиасредств из 19-ти стран НАТО. Учения продлятся до 16 июня 2020 года.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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