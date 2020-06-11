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С чем есть творог диабетикам посоветовала врач-диетолог

С чем есть творог диабетикам посоветовала врач-диетолог

Людям, страдающим диабетом, прописана определенная диета. Одним из разрешенных продуктов питания является творог. Он – кладезь животного белка. С чем есть творог диабетикам объяснила врача-диетолог Наталья Беляева.

Этот важный источник белка можно есть в любой прием пищи. Его можно употреблять как самостоятельный продукт, так и готовить из него различные блюда. На второй перекус диетолог рекомендует съесть запечённое яблоко с творогом. Также болеющим диабетом разрешено на полдник приготовить сырники. К ним можно добавить ряд разрешенных фруктов, среди которых категорически запрещено употреблять виноград, банан и грушу из-за высокого содержания в них сахара. На перекус можно приготовить овощные и фруктовые салаты, к примеру, из сельдерея и грецких орехов или из капусты и яблока. В некоторых салатах творог может стать пикантной изюминкой.

Помимо творога, источником растительного и животного белка для диабетиков являются мясо, птица, яйца, сыр, рыба и бобовые. Блюда из мяса лучше всего приготовить на обед, а нежирная птица и рыба прекрасно подойдут к ужину.

На завтрак Наталья Беляева предлагает приготовить полезные каши, но не все. Лучшими для людей, склонных к диабету, являются овсянка длительного приготовления, гречка, перловка. В утренние часы хорошо подойдет и запеканка, приготовленная из творога.

Помимо разрешенных продуктов, врач сделала акцент и на тех, что не стоит категорически употреблять в пищу. Самыми вредными являются источники быстрых углеводов. К ним, в первую очередь, относятся мучное, шоколад, белый рис, картофель, а также свекла и морковь в отварном, жареном или запеченном виде, сообщает Российская газета.

По мнению Беляевой, правильное питание поможет не только похудеть, но и снизить инсулинорезистентность клеток.

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По материалам: u-f.ru

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