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Сбербанк списал "путинские выплаты" своих клиентов за долги

Сбербанк списал "путинские выплаты" своих клиентов за долги

Сбербанк разбирается с жалобами своих клиентов на списание долгов из суммы детских пособий от президента России Владимира Путина. По сообщениям пресс-службы Сбербанка, в финансовом учреждении рассматривают каждый отдельный случай.

Сообщения о том, что детские пособия, которые россияне называют "путинскими выплатами", были списаны Сбербанком в счет погашения долгов, стали массово появляться в Сети. Ранее правительством РФ было принято решение освободить средства, выплаченные государством в качестве меры поддержки в условиях пандемии, от действия любых исполнительных листов.

По заявлениям представителей Сбербанка, списание детских пособий не носит системного характера, поэтому каждый такой случай в банке разбирают отдельно. В финансовом учреждении действует система идентификации денежных поступлений, что гарантирует защиту от несанкционированных списаний средств. Кроме того, запрет на удержание долгов с "путинских выплат" на детей закреплен законодательно.

Напоминаем, что с 1 июня россияне получают по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье возрастом от  3 до 16 лет. Решение принято властями в качестве финансовой поддержки от государства в условиях пандемии коронавируса.

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# Экономика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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