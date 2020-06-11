Сбербанк восстановил работу приложения после сбоя

Анастасия Иванова

Часть клиентов Сбербанка в течение нескольких минут могла столкнуться с замедлением в работе отдельных сервисов банка, сейчас работа системы уже восстановлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

"В течение нескольких минут некоторые клиенты могли столкнуться с замедлением в работе отдельных сервисов банка. В настоящее время все системы работают штатно. Приносим извинения за доставленные неудобства", - заявили в Сбербанке.