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Сбербанк восстановил работу приложения после сбоя

Сбербанк восстановил работу приложения после сбоя
Часть клиентов Сбербанка в течение нескольких минут могла столкнуться с замедлением в работе отдельных сервисов банка, сейчас работа системы уже восстановлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

"В течение нескольких минут некоторые клиенты могли столкнуться с замедлением в работе отдельных сервисов банка. В настоящее время все системы работают штатно. Приносим извинения за доставленные неудобства", - заявили в Сбербанке.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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