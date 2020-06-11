Сенатор рассказал об "обострении санкционной лихорадки" США

Алексей Вольцев

Санкционная лихорадка в США в отношении России в ближайшее время не утихнет, поэтому российскую экономику следует выстраивать, исходя из этого знания, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Рабочая группа крупнейшего объединения внутри республиканской фракции в палате представителей Конгресса США распространила в среду доклад, в котором рекомендует ужесточить санкции в отношении России. Доклад подготовлен рабочей группой Республиканского исследовательского комитета - объединения, в которое входят около 150 членов палаты представителей.

"Гадать, пройдёт ли эта инициатива в Конгрессе или нет, не имеет смысла. Не эта, так следующая. Санкционная лихорадка будет периодически вспыхивать и обостряться, и в ближайшее время не затихнет. Поэтому надо не американских конгрессменов лечить, а заниматься собственной страной, её экономикой вопреки санкциям", - заявил Морозов РИА Новости.

США уже давно борьба с Россией не привязана ни к поводам, ни к конкретным событиям.

"Мотивация очень откровенная: "подрываем мировой порядок". А это, по мысли американских политиков, тождественно самому факту существования России на политической карте мира", - сказал Морозов.