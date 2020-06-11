Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сенатор рассказал об "обострении санкционной лихорадки" США

Сенатор рассказал об "обострении санкционной лихорадки" США
Санкционная лихорадка в США в отношении России в ближайшее время не утихнет, поэтому российскую экономику следует выстраивать, исходя из этого знания, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Рабочая группа крупнейшего объединения внутри республиканской фракции в палате представителей Конгресса США распространила в среду доклад, в котором рекомендует ужесточить санкции в отношении России. Доклад подготовлен рабочей группой Республиканского исследовательского комитета - объединения, в которое входят около 150 членов палаты представителей.

"Гадать, пройдёт ли эта инициатива в Конгрессе или нет, не имеет смысла. Не эта, так следующая. Санкционная лихорадка будет периодически вспыхивать и обостряться, и в ближайшее время не затихнет. Поэтому надо не американских конгрессменов лечить, а заниматься собственной страной, её экономикой вопреки санкциям", - заявил Морозов РИА Новости.


США уже давно борьба с Россией не привязана ни к поводам, ни к конкретным событиям.

"Мотивация очень откровенная: "подрываем мировой порядок". А это, по мысли американских политиков, тождественно самому факту существования России на политической карте мира", - сказал Морозов.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Нумерология денег: что о вас расскажет сумма, которая лежит в кошельке прямо сейчас?
Нумерология денег: что о вас расскажет сумма, которая лежит
Парки федеральных музеев России откроются с 16 июня
Парки федеральных музеев России откроются с 16 июня
Крупнейший музыкальный фестиваль мира вновь перенесли из-за коронавируса
Крупнейший музыкальный фестиваль мира вновь перенесли из-за
Китайские военные эксперты высоко оценили факт испытания «Арматы» в Сирии
Китайские военные эксперты высоко оценили факт испытания «Арматы» в
Сенатор рассказал об "обострении санкционной лихорадки" США
Сенатор рассказал об "обострении санкционной лихорадки" США
Собчак рассказала о бегущих из центра Нью-Йорка друзьях из-за погромов
Собчак рассказала о бегущих из центра Нью-Йорка друзьях из-за погромов
У Молдавии без российского кредита нет денег продолжать карантин — премьер
У Молдавии без российского кредита нет денег продолжать карантин —
Курс доллара впервые за неделю поднялся выше 69 рублей
Курс доллара впервые за неделю поднялся выше 69 рублей
В сети обсуждают два похожих образа Кейт Миддлтон и Меган Маркл
В сети обсуждают два похожих образа Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Преимущества работы с компанией Онка
Преимущества работы с компанией Онка
Disney снимет мюзикл на песни Лайонела Ричи
Disney снимет мюзикл на песни Лайонела Ричи
Мишустин утвердил особенный график сдачи ЕГЭ в 2020 году
Мишустин утвердил особенный график сдачи ЕГЭ в 2020 году

Топ на сегодня

Стало известно об упущенном Ельциным шансе избежать войны в Чечне
Стало известно об упущенном Ельциным шансе избежать войны в Чечне
Когда начинается Петров пост в 2020 году: даты, традиции и особенности
Когда начинается Петров пост в 2020 году: даты, традиции и особенности
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
МОК лишил женскую сборную России по хоккею результатов Игр в Сочи
МОК лишил женскую сборную России по хоккею результатов Игр в Сочи

Еще по теме

Сенатор прокомментировал голосование по импичменту Трампу
Морозов назвал запуск «Северного потока — 2» ответом на санкции США
Совфед поддержит запрет на аккредитацию американских СМИ, заявил Морозов
«Санкционный принтер США взбесился», — глава комитета Совфеда