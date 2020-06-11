Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Шахтеры в ЛНР подняли бунт из-за долгов по зарплате

Шахтеры в ЛНР подняли бунт из-за долгов по зарплатеФото: Валерий Мельников / РИА Новости

В городе Антрацит, находящемся под контролем самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), подняли бунт горняки шахты «Комсомольская», одной из крупнейших в Донбассе, сообщает портал EurAsia Daily.

Забастовка из-за долгов по зарплате продолжается с прошлой недели, а в среду, 10 июня, шахтеры объявили голодовку с употреблением только хлеба и воды.

По данным портала, в городе блокируются связь и социальные сети, чтобы не допустить более массовых протестов. Местным СМИ также запрещено освещать акцию.

Сопредседатель Независимого профсоюза шахтеров Донбасса Александр Васьковский рассказал о 22 арестованных сотрудниках шахты, чье местонахождение в настоящее время неизвестно. По его словам, неприкосновенность всех поддерживающих забастовку является одним из требований шахтеров.

Более сотни горняков находятся в околоствольном дворе и не выходят на поверхность, требуя зарплату за март и апрель. Участники протеста в комментарии порталу News.ru утверждают, что после начала забастовки им начали поступать угрозы от руководства предприятия и местных спецслужб, в том числе составляются списки на увольнение.

Аналогичная акция протеста проходила 21 апреля, и тогда большую часть долга за март и февраль отдали, причем пообещали погасить оставшуюся задолженность до 15 мая. Деньги до шахтеров так и не дошли, а на предприятии вместо этого ввели новую систему оплаты труда, снижающую доходы сотрудников.

С утра 7 июня в в Антрацитовском районе по причине коронавируса введен карантин, который предусматривает остановку общественного транспорта, но не закрытие магазинов и рынков.

Шахты региона контролирует украинский бизнесмен Сергей Курченко. Он был близок к бывшему президенту страны Виктору Януковичу и покинул страну вместе с ним в 2014 году. В конце ноября прошлого года стало известно, что компания «Внешторгсервис», находящаяся под его операционным контролем, получила отсрочку на два года по выплате долга промышленным предприятиям и угольным шахтам Донецкой и Луганской народных республик.

Тогда совокупная задолженность оценивалась в 25 миллиардов рублей, из которых на долг перед шахтами приходилось 8 миллиардов. Реструктуризация предусматривала, что после завершения отсрочки долг будет выплачиваться в течение четырех лет равными долями и без начисления процентов.

Накануне стало известно, что Украина открыла границу с ЛНР на пунктах въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» и «Станица Луганская». Время пропуска ограничено с 11:00 до 14:00. В ДНР и ЛНР отказались пойти на такой же шаг из-за угрозы распространения коронавируса.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Минздрав призвал россиян соблюдать масочный режим в выходные дни
Минздрав призвал россиян соблюдать масочный режим в выходные дни
SIM-карту Ефремова использовали для входа в Telegram
SIM-карту Ефремова использовали для входа в Telegram
Шахтеры в ЛНР подняли бунт из-за долгов по зарплате
Шахтеры в ЛНР подняли бунт из-за долгов по зарплате
В ДНР к итоговой аттестации не допустят учеников с температурой
В ДНР к итоговой аттестации не допустят учеников с температурой
Московские медики прибыли в Ингушетию для помощи в борьбе с коронавирусом
Московские медики прибыли в Ингушетию для помощи в борьбе с
Обряд «Нить Ариадны» — для тех, кто ищет выход из безвыходной ситуации и решает нерешаемые задачи
Обряд «Нить Ариадны» — для тех, кто ищет выход из безвыходной
В Кремле разъяснили, когда Путин начнет работать в привычном режиме
В Кремле разъяснили, когда Путин начнет работать в привычном режиме
В российском бюджете обнаружился дефицит свыше 406 млрд рублей
В российском бюджете обнаружился дефицит свыше 406 млрд рублей
Гидрометцентр пообещал грозы в европейской части России
Гидрометцентр пообещал грозы в европейской части России
Социальная дистанция и ношение масок: что ждет немецких школьников осенью
Социальная дистанция и ношение масок: что ждет немецких школьников
Минпросвещения России и Кружковое движение НТИ запускают первый Всероссийский конкурс кружков
Минпросвещения России и Кружковое движение НТИ запускают первый
В АГПУ продолжается онлайн-консультирование школьников по предметам
В АГПУ продолжается онлайн-консультирование школьников по предметам

Топ на сегодня

Стало известно об упущенном Ельциным шансе избежать войны в Чечне
Стало известно об упущенном Ельциным шансе избежать войны в Чечне
Когда начинается Петров пост в 2020 году: даты, традиции и особенности
Когда начинается Петров пост в 2020 году: даты, традиции и особенности
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
МОК лишил женскую сборную России по хоккею результатов Игр в Сочи
МОК лишил женскую сборную России по хоккею результатов Игр в Сочи

Еще по теме

На Украине под землёй бастуют шахтёры
Триста украинских шахтеров объявили голодовку из-за долгов по зарплате
Шахтеры перекрыли дорогу во Львовской области
В государстве Украина начинается всеобщая забастовка шахтеров