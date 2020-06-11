Шри-Ланка потребует 100 долларов за визу и регулярные тесты на «ковид»

Влада Некрасова

Шри-Ланка готова принимать туристов со всех стран, но на определенных условиях. Так, иностранцев будут регулярно проверять на коронавирус, им запретят ездить на общественном транспорте. Подорожает и виза. Перспективы постковидного спроса на направлении оценили туроператоры.

ТЕСТЫ РАЗ В 5 ДНЕЙ И ВИЗА 100 ДОЛЛАРОВ

Туристические власти Шри-Ланки обнародовали условия возобновления приема иностранных туристов. С 1 августа в страну могут въехать граждане любых национальностей в любом составе, будь то индивидуальные путешественники, семьи или компании, а также организованные группы туристов. С указанной даты откроются три аэропорта: международный аэропорт Бандаранаике, аэропорт Коломбо Ратмалана и аэропорт Маттала Раджапакса Хамбантота на юге острова.

Всем иностранцам потребуется электронная виза (ETA). Действие виз по прибытию по-прежнему приостановлено. ETA оформляется на срок до 30 дней и может при необходимости быть продлена на срок до 6 месяцев. Перед подачей заявления на визу путешественники должны иметь подтверждение бронирования проживания в отеле, который сертифицирован как выполняющий «протоколы здоровья», маршрут путешествия, обратный билет и медицинскую страховку. Стоимость электронной визы составит 100 долл. США.

В настоящее время власти изучают возможность выдачи многократных пятилетних виз с максимальным пребыванием в течение 6 месяцев.

Все прибывающие иностранцы должны иметь сертификат, подтверждающий, что у них нет коронавируса. Срок действия документа – не менее чем 72 часа до посадки на рейс.

По прибытии в аэропорт всех путешественников ждет бесплатный тест на COVID-19, результаты которого обещают в течение 4-6 часов. Если результат теста задерживается, туристам предложат разместиться на одну ночь в отеле категории 4-5 звезд г. Негомбо или г. Коломбо до получения результатов теста. Предложенные отели будут соблюдать «протоколы здоровья».

Дальнейшее тестирование будет проведено через 4-5 дней уже в гостинице силами мобильных групп медиков. Тем, кто будет проживать в отеле более 10 дней, предстоит снова пройти тестирование.

Если результаты теста будут положительными, путешественников разместят в карантинных отелях на срок от 14 до 21 дня, и это пребывание они будут оплачивать за свой счет (100 долларов за ночь).

Минимальный период пребывания на Шри-Ланке – 5 дней.

Иностранцам будет запрещено пользоваться общественным транспортом. Других ограничений по перемещению туристов по острову нет.

Все туристические объекты Шри-Ланки будут открыты с 1 августа с соблюдением «антивирусных» протоколов и мер безопасности.

ЧТО ТРЕБУЕТ УТОЧНЕНИЯ

По информации принимающей компании туроператора TEZ TOUR, ожидаются уточнения по нескольким пунктам.

В том числе, есть неясности по оплате первой ночи размещения в случае с задержкой результатов теста (кто оплачивает), по необходимости нотариального перевода результатов теста, сделанного на родине до заезда в страну, по оплате повторных тестов уже в отеле, а также по спискам открывающихся гостиниц.

РАСХОДЫ НА ВИЗУ ПОКРОЮТ СКИДКИ В ОТЕЛЯХ

Заявленные условия по въезду в страну туроператоры считают актуальными для текущей ситуации пандемии.

«На сегодняшний день предоставление справки об отсутствии COVID-19 или тест на вирус по прибытии будет обязательным условием для посещения очень многих стран. Исходя из этого, данный фактор не станет причиной отказа от поездки в пользу другой страны», – подчеркивают представители туроператора ANEX Tour.

По мнению участников рынка, не станет препятствием для российских туристов и стоимость визы в 100 долл. Напомним, получая визу по прибытию граждане РФ платили 40 долл., при оформлении ETA – 35 долл.

Как считают эксперты TEZ TOUR, визовый сбор никогда не был препятствием для тех, кто выбрал отдых на Шри-Ланке.

«Чтобы простимулировать спрос, ланкийские отельеры, возможно, предложат хорошие скидки для российского рынка, которые помогут туристам компенсировать дополнительные издержки», – отмечают в TEZ TOUR.

С такой оценкой «визового» фактора согласны и специалисты ANEX Tour. По их мнению, стоимость визы будет восприниматься туристами нейтрально в случае, если цена туров будет доступна.

«Как показала практика, отмена платы за визу в августе прошлого года незначительно, но улучшила динамику бронирования направления», – подчеркивают в ANEX Tour.

Впрочем, как говорит Ольга Затонских, руководитель компании ПАКС, ланкийские власти могут и пересмотреть озвученные требования к моменту открытия границ. «Мальдивы, например, тоже хотели ввести визу 100 долл. и требовать тесты на Covid-19 по прилету. Но в итоге от этих условий отказались», – рассказывает эксперт.

По информации ПАКС, пока многие ланкийские отели оставили на сезон-2020/21 цены прошлого года. Для стимулирования спроса некоторые гостиницы предлагают бесплатные ночи или повышение уровня питания.

Ранее представители туроператора «Интурист» сообщали, что отдельные отели пытаются предлагать раннее бронирование, что для этого островного направления является редкостью.

По итогам 2019 года турпоток из России на Шри-Ланку вырос на 34,2%, поставив исторический рекорд. В стране побывало более 86 тыс. россиян.