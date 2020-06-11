SIM-карту Ефремова использовали для входа в Telegram

Вадим Карасев

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

SIM-карта актера Михаила Ефремова была использована для входа в мессенджер Telegram. Об этом сообщает РИА Новости.

Артист находится под домашним арестом, в связи с чем суд запретил ему использовать средства связи. Ему разрешено общаться только с адвокатами и близкими родственниками. Несмотря на это, днем 11 июня появилось уведомление о регистрации Ефремова в приложении.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

10 июня в прокуратуре заявили, что артист находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. Ранее в его крови и моче обнаружили следы кокаина и каннабиноидов.