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Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"

Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
. Составители Merriam-Webster согласились на предложение выпускницы университета из Миссури изменить определение "расизма", сообщает Independent.

Кеннеди Митчум, недавно закончившая Университет Дрейка, объяснила редакторам, почему считает нынешнюю словарную статью неполной, и предложила добавить идею притеснения.

В текущей версии Merriam-Webster первое значение расизма — "вера в то, что раса — решающий фактор в оценке человеческих качеств и способностей, а также в то, что расовые отличия позволяют говорить о врожденном превосходстве представителей определенной расы".


"Я подчеркнула, что определение не отражает того, что происходит в современном мире. То, как он проявляется в жизни — это не предрассудок, это систематическое явление", — рассказала она.


Она также пояснила, что многие люди не считают свое отношение к темнокожим расистским, поскольку в словаре оно не отражено. Поэтому ей пришла в голову мысль расширить определение.

Составители Merriam-Webster ответили на электронное письмо девушки и пообещали внести изменения.

"Определение расизма в словаре не соответствует действительности, потому что делает акцент на пассивную концепцию, однако на деле это явление приводит к ужасным действиям по отношению к людям, которые не похожи на тебя", — прокомментировала предложение Митчум профессор Шарлин Джонс из Университета Харрис-Стоу в Миссури.

Дискуссия о словарном значении "расизма" возникла на фоне массовых протестов после убийства Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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