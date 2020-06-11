Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Новости на сегодня » СМИ: Михаэлю Шумахеру сделают "частично экспериментальную" операцию для регенерации нервной системы

СМИ: Михаэлю Шумахеру сделают "частично экспериментальную" операцию для регенерации нервной системы

СМИ: Михаэлю Шумахеру сделают "частично экспериментальную" операцию для регенерации нервной системы

Как сообщают западные СМИ, в ближайшие несколько дней известному немецкому гонщику Михаэлю Шумахеру предстоит ультрасовременная операция с использованием стволовых клеток с целью регенерации его нервной системы. Возьмется за эту ответственную и сложную работу всемирно известный французский кардиолог Филипп Менаше, который оперировал Шумахера осенью прошлого года. Он знаменит своей техникой пересадки стволовых клеток на сердце.

Предполагается, что поврежденные клетки в организме 51-летнего спортсмена заменят здоровыми, которые возьмут из его костного мозга и крови. Эта операция станет одной из многих, которые уже перенес Шумахер, и считается "частично экспериментальной".


Напомним, что в декабре 2013 года Михаэль Шумахер, спускаясь с горнолыжной трассы в Мерибеле, упал и сильно ударился головой, получив черепно-мозговую травму. После этого его ввели в медикаментозную кому, в которой он провел полгода. Затем последовала реабилитация в клинике, а после этого его отправили лечиться дома.

Как пишут СМИ, автогонщик также страдает от атрофии мышц и остеопороза, так как в течение длительного времени прикован к постели.

В прошлом году бывший спортивный директор команды Ferrari Жан Тодт рассказал, что можно наблюдать прогресс в выздоровлении Шумахера — по его словам, спортсмен уже смотрит гонки "Формулы-1"Он не сдается и продолжает сражаться,— обнадежил он поклонников Шумахера.

На лечение гонщика его семья уже потратила более 16 миллионов долларов.

Михаэль Шумахер с женой Коринной

 

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Лунный день сегодня 11 июня 2020 года
Лунный день сегодня 11 июня 2020 года
Дочь Ефремова прокомментировала регистрацию его телефона в Telegram
Дочь Ефремова прокомментировала регистрацию его телефона в Telegram
Сотрудника генконсульства США в Стамбуле осудили почти на 9 лет
Сотрудника генконсульства США в Стамбуле осудили почти на 9 лет
В Великобритании захотели пересчитать число жертв коронавируса
В Великобритании захотели пересчитать число жертв коронавируса
Российский мультфильм "Фиксики" показали в Южной Корее
Российский мультфильм "Фиксики" показали в Южной Корее
Ведущий «Пусть говорят» ответил на обвинения в подмене жены погибшего Захарова
Ведущий «Пусть говорят» ответил на обвинения в подмене жены погибшего
Энергокомпаниям могут возместить часть расходов на защиту от коронавируса
Энергокомпаниям могут возместить часть расходов на защиту от
Провокация и глупость — реакция на заявление о прослушке Иванишвили
Провокация и глупость — реакция на заявление о прослушке Иванишвили
Одиночный атом рубидия удержали в оптической ловушке в течение сорока секунд
Одиночный атом рубидия удержали в оптической ловушке в течение сорока
Минздрав призвал россиян соблюдать масочный режим в выходные дни
Минздрав призвал россиян соблюдать масочный режим в выходные дни
SIM-карту Ефремова использовали для входа в Telegram
SIM-карту Ефремова использовали для входа в Telegram
Шахтеры в ЛНР подняли бунт из-за долгов по зарплате
Шахтеры в ЛНР подняли бунт из-за долгов по зарплате

Топ на сегодня

Стало известно об упущенном Ельциным шансе избежать войны в Чечне
Стало известно об упущенном Ельциным шансе избежать войны в Чечне
Когда начинается Петров пост в 2020 году: даты, традиции и особенности
Когда начинается Петров пост в 2020 году: даты, традиции и особенности
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
МОК лишил женскую сборную России по хоккею результатов Игр в Сочи
МОК лишил женскую сборную России по хоккею результатов Игр в Сочи

Еще по теме

Le Parisien: Михаэль Шумахер перенес операцию со стволовыми клетками
В Париже Шумахера выписали из больницы
Михаэль Шумахер находится в коме - СМИ со ссылкой на члена семьи
Сын и племянник Шумахера примут участие в гонках «Формулы» в Сочи