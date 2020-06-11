СМИ: Михаэлю Шумахеру сделают "частично экспериментальную" операцию для регенерации нервной системы
Как сообщают западные СМИ, в ближайшие несколько дней известному немецкому гонщику Михаэлю Шумахеру предстоит ультрасовременная операция с использованием стволовых клеток с целью регенерации его нервной системы. Возьмется за эту ответственную и сложную работу всемирно известный французский кардиолог Филипп Менаше, который оперировал Шумахера осенью прошлого года. Он знаменит своей техникой пересадки стволовых клеток на сердце.
Предполагается, что поврежденные клетки в организме 51-летнего спортсмена заменят здоровыми, которые возьмут из его костного мозга и крови. Эта операция станет одной из многих, которые уже перенес Шумахер, и считается "частично экспериментальной".
Как пишут СМИ, автогонщик также страдает от атрофии мышц и остеопороза, так как в течение длительного времени прикован к постели.
В прошлом году бывший спортивный директор команды Ferrari Жан Тодт рассказал, что можно наблюдать прогресс в выздоровлении Шумахера — по его словам, спортсмен уже смотрит гонки "Формулы-1"Он не сдается и продолжает сражаться,— обнадежил он поклонников Шумахера.
На лечение гонщика его семья уже потратила более 16 миллионов долларов.