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Смоленщина в 2019 году привлекла порядка 70 млрд рублей инвестиций

Смоленщина в 2019 году привлекла порядка 70 млрд рублей инвестиций
Власти Смоленской области в 2019 году привлекли на развитие экономики региона 69 миллиардов 400 миллионов рублей инвестиций, сообщил глава региона Алексей Островский, отчитываясь в четверг перед депутатами областной Думы об итогах работы правительства за 2019 год.

"Так, положительную динамику по итогам года показал объем частных инвестиций, который вырос на семь миллиардов рублей и составил 86,8% от общего объема инвестиций. Отмечу, что годом ранее доля частных инвестиций не превышала 75%", - сказал губернатор.

По его словам, была продолжена реализация порядка пятидесяти значимых инвестиционных проектов в различных сферах деятельности, ориентированных на импортозамещение и экспорт, с общим объемом инвестиций за весь период реализации более 30 миллиардов рублей и социальным эффектом более пяти тысяч новых рабочих мест.

"Следует отметить, что инвестиционно-привлекательным для инвесторов является не только областной центр – город Смоленск, но и муниципальные районы. Так, продолжалась реализация значимых инвестиционных проектов на территории Угранского, Починковского, Ярцевского, Хиславичского, Рославльского, Велижского, Вяземского районов", - сказал глава региона.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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