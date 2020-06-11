Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Собака как оружие: стали известны подробности криминальных похождений хозяйки ротвейлера-убийцы под Киевом

Собака как оружие: стали известны подробности криминальных похождений хозяйки ротвейлера-убийцы под Киевом

Собака как оружие: стали известны подробности криминальных похождений хозяйки ротвейлера-убийцы под Киевом

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Расследуя смерть жителя города Боярки Киевской области от укусов ротвейлера, полиция пришла к однозначному выводу: хозяйка агрессивной собаки причастна еще к нескольким подобным инцидентам. Более того, владелица пса прекрасно осознавала, что порода опасная, и использовала собаку как оружие.

Так, установлено, что кроме мартовского инцидента, когда ротвейлер до смерти искусал мужчину, собаковладелица использовала пса против местной жительницы. Этот эпизод расследуется.

Уже переданы в суд материалы дела о грабеже с участием собаки. Владелица ротвейлера подозревается в том, что натравила пса на прохожего, а когда тот оказался на земле, забрала рюкзак, кроссовки и часы. По данным следствия, женщине помогали двое сообщников.

Помимо того, жительница Боярки подозревается в нападении на несовершеннолетнего и отъеме мобильного телефона. Был и эпизод, связанный с кражей. Следствие считает, что у последней своей жертвы женщина вынесла из гаража дорогой велосипед и сварочное оборудование.

Напомним, в 2019 году суд оштрафовал владелицу собаки и постановил изъять у нее опасное животное. Это судебное решение не было выполнено.

129 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Мурашко оценил ситуацию по Covid-19 в стране: 21 регион «спокоен пока»
Мурашко оценил ситуацию по Covid-19 в стране: 21 регион «спокоен пока»
Дочь Ефремова поскандалила с телевизионщиками, оскорбив Андрея Малахова
Дочь Ефремова поскандалила с телевизионщиками, оскорбив Андрея
Выборы в Воронежскую облдуму назначили на 13 сентября
Выборы в Воронежскую облдуму назначили на 13 сентября
Театр "Практика" присоединился к акции помощи врачам
Театр "Практика" присоединился к акции помощи врачам
В ВОЗ объяснили заявление о необычной статистике по COVID-19 в России
В ВОЗ объяснили заявление о необычной статистике по COVID-19 в России
Стала известна любимая современная книга россиян
Стала известна любимая современная книга россиян
Россия рассказала о попытках США «похоронить» соглашение по ядерному оружию
Россия рассказала о попытках США «похоронить» соглашение по ядерному
В России предсказали судьбу наличных денег после пандемии
В России предсказали судьбу наличных денег после пандемии
Мужчина дважды победил наркотическую зависимость и стал «диснеевской принцессой»
Мужчина дважды победил наркотическую зависимость и стал «диснеевской
Джоан Роулинг призналась, что подвергалась насилию в семье
Джоан Роулинг призналась, что подвергалась насилию в семье
Кто подставил Армению в борьбе с Covid-19: эксперт о провале работы NCDC
Кто подставил Армению в борьбе с Covid-19: эксперт о провале работы
Цены на нефть ускорили темпы снижения
Цены на нефть ускорили темпы снижения

Топ на сегодня

Когда начинается Петров пост в 2020 году: даты, традиции и особенности
Когда начинается Петров пост в 2020 году: даты, традиции и особенности
Стало известно об упущенном Ельциным шансе избежать войны в Чечне
Стало известно об упущенном Ельциным шансе избежать войны в Чечне
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
МОК лишил женскую сборную России по хоккею результатов Игр в Сочи
МОК лишил женскую сборную России по хоккею результатов Игр в Сочи

Еще по теме

Нападение ротвейлера на женщину в Одессе: полиция рассказала новые подробности
Крещенский наряд украинского мэра довел Сеть до слез (ФОТО)
У жительницы Ленобласти из машины украли дорогую собаку
Памятник собаке установят в одном из дворов Реутова