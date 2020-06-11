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Собчак рассказала о бегущих из центра Нью-Йорка друзьях из-за погромов

Собчак рассказала о бегущих из центра Нью-Йорка друзьях из-за погромовКсения СобчакФото: Илья Питалев / РИА Новости

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что ее друзья, проживающие в США, в ужасе бегут из своих домов в связи с погромами, начавшимися вместе с акциями протеста из-за смерти Джорджа Флойда, погибшего при грубом аресте полицией. Об этом она написала в Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Мою любимую Америку громят! И это я не пропагандистские каналы насмотрелась, это мне пишут мои друзья», — сообщила Собчак. По ее словам, друзья нанимают охрану и «в ужасе сбегают из Нью-Йорка».

Ведущая пояснила, что эти люди честно работали всю жизнь, чтобы жить в центре мегаполиса. По ее словам, многие из них заслуженно стали обладать недвижимостью на 57 улице на Манхэттене, недалеко от Центрального парка.

«А теперь толпа мародеров с левыми лозунгами просто говорит, что их борьба важнее, чем частная собственность», — подчеркнула она. Собчак констатировала, что это разрушение базового принципа тех Соединенных Штатов, которые она любила.

Ранее Собчак опубликовала ролик, в котором на фоне черного экрана звучала песня «Убили негра». Многие подписчики Собчак посчитали пост оскорбительным и расистским.

Позже российский комик Александр Гудков объяснил появление поста наказанием за невыполненное задание в шоу Comment Out, которое они снимали.

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По материалам: lenta.ru

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