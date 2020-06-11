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Собянин подписал закон об электронном голосовании в Москве

Собянин подписал закон об электронном голосовании в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования в столице, в том числе во время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, следует из документа, опубликованного в четверг на сайте мэра и правительства города.

"Настоящий закон в соответствии с федеральным законодательством регулирует отношения, возникающие в связи с проведением эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах в органы государственной власти города Москвы и выборах в органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве, проводимых в соответствии с федеральными законами, Законом города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 "Избирательный кодекс города Москвы", - говорится в тексте документа.

Ранее Мосгордума приняла закон о проведении в столице дистанционного электронного голосования. Как отметил на заседании думы председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов, федеральный закон устанавливает требование о проведении эксперимента по дистанционному электронному голосованию на всех выборах, которые пройдут в Москве в 2020-2021 годах. В московском законопроекте предлагается утвердить требования к проведению дистанционного электронного голосования в Москве только в 2020 году, чтобы потом, учитывая все требования и замечания, принять закон о проведении эксперимента в 2021 году.


Нижегородской области.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.

# Политика
По материалам: ria.ru

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