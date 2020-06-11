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Собянин рекомендовал москвичам не выходить из дома в ближайшие праздники

Собянин рекомендовал москвичам не выходить из дома в ближайшие праздникиФото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал москвичам не выходить из дома в ближайшие праздники, потому что в столице все еще запрещены массовые мероприятия. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

Глава города посоветовал горожанам посмотреть по телевизору официальные мероприятия в честь Дня России 12 июня и парад Победы 24 июня. Он объяснил, что возникновение «массовки» из-за скопления людей несет большой риск в ситуации с коронавирусом.

Собянин также призвал граждан не игнорировать масочный режим и необходимость соблюдения социального дистанцирования.

Ранее мэр Москвы заявил, что начало массовой вакцинации от коронавируса возможно ближе к зиме. Собянин добавил, что, по словам его коллег, первую вакцину можно ждать осенью — в августе, сентябре, октябре.

На 11 июня в Москве выявлен 201 221 случай заражения коронавирусом, выздоровели 115 769 человек, умерли 3138. Всего в России с начала пандемии зафиксировано 502 436 заболевших коронавирусной инфекцией. Выздоровели 261 150 человек, умерли — 6532.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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