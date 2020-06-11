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Социальная дистанция и ношение масок: что ждет немецких школьников осенью

Социальная дистанция и ношение масок: что ждет немецких школьников осенью

В Германии школы и детские сады могут вернуться к нормальной работе после летних каникул. Об этом заявила министр по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи ФРГ Франциска Гиффай.

Это станет возможным при сохранении положительной динамики эпидемиологической ситуации. При этом министр отметила, что соблюдение таких ограничений, как социальная дистанция в 1,5 метра, станет невозможным.

Скорейшее открытие школ также поддержала председатель конференции министров образования, министр образования земли Рейнланд-Пфальц Стефани Хубиг. Министр считает, что возвращение к привычным школьным будням должно проходить с соблюдением всех мер безопасности, в том числе с соблюдением дистанции.

Однако Ассоциация учителей Германии предостерегает политиков от поспешных решений. По мнению президента ассоциации Хайнц-Петера Майдингера, школы могут быстро стать очагами коронавирусной инфекции, а для возвращения к привычной работе сначала должны быть созданы все необходимые условия, которые пока что явно отсутствуют. Он считает, что министрам необходимо разработать новую концепцию безопасности школ, которая обеспечит безопасные условия для всех школьников и педагогических работников после массового открытия учебных заведений. А также решить вопрос с ношением масок, социальной дистанцией.

По данным социологического опроса, 81% немцев выступает за возобновление обычной работы школ после летних каникул.

# Общество
По материалам: edu.ru

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