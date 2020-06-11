Сотрудника генконсульства США в Стамбуле осудили почти на 9 лет

Анастасия Иванова

Сотрудник генерального консульства США в Стамбуле Метин Топуз признан судом виновным в «пособничестве террористической группировке», ближайшие 8 лет 9 месяцев он проведет в тюрьме. Об этом сегодня, 11 июня, сообщил телеканал Haber Turk.

Топуз был задержан турецкими правоохранительными органами в октябре 2017 года и с тех пор находится под стражей. Он обвинялся в связях с «террористической группировкой фетхуллахистов» (FETO) и шпионаже.

Как сообщало ИА Newstes , Топуз работал переводчиком отдела по борьбе с наркотиками в американском консульстве. В тексте обвинительного заключения утверждается, что он часто контактировал с представителями прокуратуры, которые в 2013 году проводили антикоррупционное расследование в Турции. Правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана называет это расследование попыткой переворота, за которой стоял Фетхуллах Гюлен.

Метин Топуз является гражданином Турции, однако его задержание три года назад привело к дипломатическому скандалу между Вашингтоном и Анкарой. После инцидента США и Турция приостановили взаимную выдачу виз на два месяца, однако позднее возобновили её.

Генпрокуратура Турции требовала пожизненного заключения для Топуза.