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Сотрудника генконсульства США в Стамбуле осудили почти на 9 лет

Сотрудника генконсульства США в Стамбуле осудили почти на 9 лет

Сотрудник генерального консульства США в Стамбуле Метин Топуз признан судом виновным в «пособничестве террористической группировке», ближайшие 8 лет 9 месяцев он проведет в тюрьме. Об этом сегодня, 11 июня, сообщил телеканал Haber Turk.

Топуз был задержан турецкими правоохранительными органами в октябре 2017 года и с тех пор находится под стражей. Он обвинялся в связях с «террористической группировкой фетхуллахистов» (FETO) и шпионаже.

Как сообщало ИА Newstes , Топуз работал переводчиком отдела по борьбе с наркотиками в американском консульстве. В тексте обвинительного заключения утверждается, что он часто контактировал с представителями прокуратуры, которые в 2013 году проводили антикоррупционное расследование в Турции. Правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана называет это расследование попыткой переворота, за которой стоял Фетхуллах Гюлен.

Метин Топуз является гражданином Турции, однако его задержание три года назад привело к дипломатическому скандалу между Вашингтоном и Анкарой. После инцидента США и Турция приостановили взаимную выдачу виз на два месяца, однако позднее возобновили её.

Генпрокуратура Турции требовала пожизненного заключения для Топуза.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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