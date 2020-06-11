Советы и правила первого секса для девушек

Лидия Мартынова

Первый секс – одно из самых волнительных и неловких событий в жизни каждого человека. Вам хочется, чтобы все прошло идеально – именно поэтому вы кликнули на эту статью, как только прочли ее название.

Вы готовы узнать секрет идеального первого раза?

*барабанная дробь*

Никакого секрета нет. Секс в принципе редко бывает «идеальным», а уж первый и подавно.

В сексе нет правил. Нет каких-то «правильных» и «неправильных» способов заниматься сексом. Все зависит от предпочтений конкретного человека.

Наверняка, вы уже нарисовали у себя в голове картинку идеального первого раза. В этом вам помогли рассказы «бывалых» друзей и скрупулезно срежиссированные любовные сцены из сериалов. Но вот в чем загвоздка: кино – это не реальная жизнь, а друзья порой любят приукрашивать и утаивать информацию.

Как сделать первый опыт максимально приятным? В этом вам помогут советы сексопатолога Ванессы Марин и психотерапевта Николь Таммелео.

16 советов для первого секса

Разговаривайте

Это правда очень и очень важно. «Чтобы занятия сексом приносили вам максимум удовольствия, нужно научиться разговаривать с партнером о своих желаниях, потребностях и предпочтениях», – говорит секс-эксперт Джиджи Энгл. О чем еще вам следует поговорить? О том, что этот секс значит для вас обоих и о том, в каких отношениях вы находитесь. Неплохо было бы также обсудить вопросы моногамии и открытых отношений.

Энгл отмечает, что совсем не обязательно обсуждать это все на первом свидании или сразу же после мэтча с кем-нибудь в Тиндере. Пусть все идет своим чередом.

Не имитируйте

Поп-культура вбила нам в голову мысль, что девушки в постели должны постоянно стонать и извиваться, стоит к ним слегка прикоснуться. Это убеждение может серьезно навредить как девушке, так и ее партнеру.

Не нужно ставить перед собой цель достичь оргазма любой ценой, спустя три минуты и двенадцать секунд после начала активных действий.

Таммеллео согласна с этим. Не нужно разыгрывать сцены. Многие девушки не испытывают оргазма, занимаясь сексом в первый раз и это нормально.

«Если вы будете имитировать оргазм, вам будет куда сложнее в будущем обсуждать свои желания и потребности с партнером», – предупреждает Таммеллео. Кроме того, к этому очень легко привыкнуть. Представьте какой шок испытает партнер, если спустя месяцы «оргазмического» секса вы скажете, что вообще никогда не достигали пика.

Спрашивайте

Первый это секс или пятидесятый – не столь важно. Не нужно думать, будто вы знаете тело партнера лучше, чем он сам. Ваши друзья и подруги могут делиться поистине потрясающими историями о том, как они доводили до оргазма своих девушек и парней. Но … доводили ли?

Задавайте вопросы. Нравится ли ему/ей оральный секс на самом деле? А что насчет музыки во время секса? Задавая вопросы и обмениваясь своими желаниями, вы раскрепощаетесь, становитесь ближе друг другу, показываете своему партнеру, что вам не наплевать. Все это как нельзя лучше сказывается на качестве секса.

Боль – это не нормально

«Большинство девушек уверены, что первый секс должен быть болезненным. Хотя на самом деле, сильной боли быть просто не должно», – говорит Таммеллео.

Она добавляет, что сотни девушек обращались к ней с рассказами о первом сексе, как о чем-то очень болезненном. «Он как будто долбился в кирпичную стену», – описывают девушки. Но это совсем не то, что вы должны чувствовать. Смазка – это абсолютно точно маст-хэв, особенно для первого секса. Если же болезненные ощущения не прекращаются, стоит проконсультироваться со своим гинекологом. Вы должны узнать, нет ли у вас вагинизма – это состояние, которое действительно затрудняет проникновение чего-либо во влагалище.

Жжение и зуд во время или после секса – еще один повод обратиться к врачу.

Крови может и не быть

Найдется ли человек, который не слышал об этом мифе? А между тем он лишь добавляет страхов и стеснения девушкам, которые готовятся к своему первому разу.

Да, у некоторых девушек действительно наблюдается кровотечение. Происходит это потому, что гимен (девственная плева) растягивается. Но это вовсе не означает, что у вас (вашей партнерши) все будет именно так.

Более чем у пятидесяти процентов девушек кровотечения не наблюдается. Во-первых, потому, что строение девственной плевы – вещь индивидуальная. А во-вторых, потому что гимен может растягиваться во время обычных занятий, никак с сексом не связанных.

Кровотечение после секса может наблюдаться даже у опытных девушек. Именно поэтому, начав вести активную половую жизнь, вам стоит крепко подружиться с лубрикантоми.

Не сравнивайте

Избавьтесь от завышенных ожиданий. Пожалуй, в первую очередь.

А когда этот шаг будет пройден, воздержитесь от сожалений. Не нужно оглядываться назад и корить себя за что-либо.

«А вдруг мы потом расстанемся? Зачем же я так долго ждала и решалась на это, подарив свой первый раз этому человеку?» – такие мысли преследуют многих девушек. И для каждой такой паникующей барышни совет таков: наслаждайтесь сегодняшним днем. И даже если отношения с вашим первым мужчиной подойдут к концу, не стоит переживать. У вас останутся общие приятные воспоминания.

Говорить ли?

Никто не может требовать у вас полного отчета о вашем количестве партнеров. Было ли их пятьдесят или же не было вообще – это ваше личное дело. Вы не обязаны никому сообщать «свое число».

Занимаясь сексом в первый раз, стоит ли говорить партнеру о вашей неопытности? Это остается на ваше усмотрение. Если парень или девушка после вашего признания будут с вами грубы, расстраиваться не стоит. Считайте, что вы успешно предотвратили попытку заняться сексом с человеком, который этого не стоит.

Безопасность

Вы и так весьма напряжены, зачем же еще переживать по поводу возможной беременности или ИППП? Обсудите вопрос контрацепции заранее – это очень и очень важно. Помните, что противозачаточные таблетки не уберегут вас от инфекций – позаботьтесь о презервативах.

Желание

«Убедитесь в том, что вы с энтузиазмом настроены на все, чем вы планируете заняться вместе. Не нужно просто соглашаться на что-то. Вы должны действительно этого хотеть», – предупреждает Марин.

И помните вот еще о чем: вы имеете полное право отказаться продолжать какие-либо действия, если вам это не нравится. То же самое касается и вашего партнера – вы должны получать удовольствие от процесса.

Дыхание

Для того чтобы получить от секса максимум удовольствия, вам необходимо сосредоточиться на собственных ощущениях. «Глубокое дыхание поможет вам избавиться от отвлекающих мыслей», – советует Марин.

Глубоко дышите и чувствуйте, как откликается ваше тело на действия партнера. Пальцы в волосах, руки на бедрах, дыхание партнера на коже – чувствуйте и наслаждайтесь.

Прелюдия

Чем более вы возбуждены, тем лучше все пройдет. Оральный секс, мануальные ласки, поцелуи – уделите прелюдии должное внимание.

«Девушки скорее получат оргазм от орального секса или ласк пальцами. Не стоит недооценивать эти практики», – говорит Марин.

Большинство девушек испытывают оргазм именно от стимуляции клитора – одного только проникновения часто бывает недостаточно.

Удовольствие партнера

Переживать по поводу своей неопытности – это нормально. Но техника не так важна, как искреннее желание доставить удовольствие второй половинке.

«Многие люди боятся сделать что-то не так во время секса. Но поверьте – главное, чтобы у вас был энтузиазм. Если вы искренне заинтересованы в том, чтобы сделать партнеру приятное, он это заметит. И это сделает секс еще лучше», – обещает Марин.

Вопросы типа «Тебе нравится, когда я делаю вот так?» или «Как тебе это?» позволят наладить коммуникацию и дадут вашему партнеру возможность выразить свое (не)одобрение в мягкой форме.

Это не критика

Обратная связь очень важна. Если вы действительно заботитесь об удовольствии партнера, вы будете только рады услышать парочку конкретных инструкций. И наоборот.

Смазка

Не стоит относиться к лубрикантам как к какому-то баловству. Они делают секс еще ярче и приятнее. Смазку выбирайте любую, на свой вкус. Можете начать с лубрикантов на водной или силиконовой основе.

Важно: смазки на масляной основе нельзя использовать с презервативами из латекса.

Осечка

Преждевременная яэкуляция, вялый пенис или неспособность достичь оргазма не означают того, что с вами или вашим партнером что-то не так. Многие девушки в такой ситуации начинают корить себя: «Я недостаточно его возбуждаю? Я сделала что-то не так?»

Парни, естественно, переживают не меньше.

Как поступить в такой ситуации? Не нужно акцентировать внимание на произошедшем. Кроме того, у вас в запасе еще бесконечное количестве попыток. Главное – установить доверие в паре и избавиться от внешних раздражителей, мешающих расслабиться.

Фейерверков не будет

Все эти мелодрамы и сериалы от «Нетфликс» завышают ожидания молодых людей от первого секса. Но вы уже взрослые люди и должны понимать, что кино – это не реальность. Музыка не включится сама собой в нужный момент. Ваши движения будут неловкими. И знаете что?

Это нор-маль-но.

Завышенные ожидания никогда ни к чему хорошему не приводят. Настройтесь на получение интересного нового опыта.

Не думайте.

Чувствуйте.