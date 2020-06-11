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Стала известна любимая современная книга россиян

Стала известна любимая современная книга россиянКадр: сериал «Зулейха открывает глаза»

Любимой современной книгой россиян стал роман «Зулейха открывает глаза». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса MyBook, проанализировавшего более 800 тысяч профилей читателей.

Роман Гузель Яхиной стал самым популярным среди всех произведений, которые были написаны после 12 июня 1992 года. На втором месте оказалась работа психолога Андрея Курпатова «Красная таблетка. Посмотри правде в глаза!». Замкнул тройку мотивационный бестселлер Ларисы Парфентьевой «100 способов изменить жизнь». Кроме того, в пятерку были включены последняя часть цикла об Эрасте Фандорине «Не прощаюсь» Бориса Акунина и рассказ «Яблоки из сада Шлицбутера» Дины Рубиной.

В списке художественной литературы лидирующие позиции заняли такие книги, как «Мятная сказка» Александра Полярного, «Чудны дела твои, Господи!» Татьяны Устиновой, «Шестой дозор» Сергея Лукьяненко, «Авиатор» Евгения Водолазкина.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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