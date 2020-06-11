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Стало известно о возможной попытке суицида Ефремова до аварии

Стало известно о возможной попытке суицида Ефремова до аварииФото: пресс-служба Таганского суда / РИА Новости

Актер Михаил Ефремов мог совершить попытку суицида до аварии, которую он устроил в центре Москвы. Такое предположение было сделано Telegram-каналом «НеМалахов» после опубликованного юристом Екатериной Рублевой в Instagram видео с места ДТП.

Юрист обратила внимание на то, что багровая борозда на шее артиста была уже в день аварии.

О попытке суицида Ефремова ранее передавал Telegram-канал Mash. Сообщалось, что родственники заметили на шее актера багровую борозду, которая является характерным признаком при повешении. В связи с этим ему вызвали специалистов психиатрической помощи, которые увидели попытки покончить с собой.

В результате ДТП, которое устроил Ефремов, находясь в нетрезвом, погиб водитель фургона Сергей Захаров, в который врезался артист. Он признал свою вину и в настоящее время находится под домашним арестом.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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