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Стало известно об упущенном Ельциным шансе избежать войны в Чечне

Стало известно об упущенном Ельциным шансе избежать войны в ЧечнеБорис ЕльцинФото: Дмитрий Донской / РИА Новости

У президента России Бориса Ельцина был шанс предотвратить войну в Чечне, однако он упустил его, отдав приказ расстрелять из танков парламент в 1993 году. Об этом заявил в интервью «Ленте.ру» бывший председатель Верховного Совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов.

«То, что произошло на Северном Кавказе, в Чечне — это была игра кремлевских деятелей. Если бы они не расстреляли Верховный Совет, там бы никто не погиб, мы [Верховный Совет] этот вопрос бы решили. Я считаю, что вопрос был бы решен до конца 1993 года», — сказал он.

Политик подчеркнул, что все последующие события на Северном Кавказе — десятилетняя война, гибель тысяч людей, уничтоженные ресурсы — «все это на совести ельцинистов».

Хасбулатов отметил, что до этого ему удалось подвести все субъекты, кроме Татарстана и Чечено-Ингушетии, к подписанию федеративного договора, что позволило остановить дальнейший парад суверенитетов и отделение территорий от России, чему Ельцин был рад.

«Я стал систематически собирать на совещания у себя в Белом доме председателей областных, краевых, республиканских, и все время им говорил: "Смотрите, что произошло с Советским Союзом. Неужели, вы хотите того же? Что вы будете делать со своими "государствами"? — сказал Хасбулатов. — Страну мы потеряем, а вы станете бедными и никому не нужными, к тому же, вас вышвырнут, вместо вас придут другие — вы и месяца не усидите на своих постах».

Первая чеченская война началась в 1994 году. Ее причиной стала цель России взять под контроль территорию Чечни, на которой в 1991 году была провозглашена Чеченская Республика Ичкерия. Боевые действия продолжались до 31 августа 1996 года, в результате были убиты более пяти тысяч российских военнослужащих и до 80 тысяч мирных жителей.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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