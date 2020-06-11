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Степанов об антирекорде COVID-19: Будем предлагать Кабмину меры, по-другому – никак

Степанов об антирекорде COVID-19: Будем предлагать Кабмину меры, по-другому – никак
В связи с постоянным увеличением случаев инфицирования коронавирусом, Минздрав будет предлагать Кабмину "некоторые меры". Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Такого антирекорда у нас еще не было. Даже в самые трудные времена, в апреле, когда у нас была достаточно напряженная ситуация, у нас не было 689 заболевших за один день", – говорит Степанов.

"Конечно, сейчас, в связи с этой ситуацией, мы будем предлагать проведение некоторых мер ради здоровья украинцев, ради вашей жизни, ваших близких... Мы будем предлагать тот или иной выход из карантина, и по-другому не будет", – говорит министр.
При этом он не уточнил, какие меры будет предлагать Минздрав для снижения уровня заболеваемости.

Также глава МОЗ отметил, что не снимает с себя ответственности за прирост заболеваемости, но отмечает, что украинцы "должны начать хоть немного отвечать за собственное здоровье, за свою жизнь, за здоровье своих близких".

"Посмотрите на цифры, которые мы фиксируем. Вчера 23 летальных случая, сегодня – 21. Это же не просто цифры. Это конкретно люди, которые умерли от такого врага как COVID-19", – говорит Степанов.

"Уже было обращение президента, что у нас не отменен карантин, что угроза никуда не делась. Но посмотрите на улицы, посмотрите, что происходит вокруг. Мы все вышли из карантина, мы все решили, что его уже не существует, что такой угрозы, как COVID-19 уже просто нет", – констатирует он.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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