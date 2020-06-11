Театр "Практика" присоединился к акции помощи врачам
Монологи медицинских работников для проекта записали Павел Артемьев, Алексей Розин, Эва Мильграм, Алиса Гребенщикова, Софья Лебедева, Руслан Сабиров, Алексей Золотовицкий, Инна Сухорецкая и другие актеры и режиссеры. Видео можно будет увидеть на сайте "Практики" и в соцсетях. Сделать пожертвование можно перейдя по ссылке, также размещенной на сайте театра, или отправив смс-сообщение на номер 3434 с кодовым словом "практика", пробелом и суммой пожертвования.
Последний день акции - 14 июня, все собранные средства будут направлены в Новосибирск для городской клинической больницы №34.
Никитина также рассказала, что на следующей неделе театр представит результаты проекта "Практика сотворчества" и покажет спектакли "Урожай", "Три сестры. Финал" и "Гамлет. Начало".