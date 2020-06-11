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Театр "Практика" присоединился к акции помощи врачам

Театр "Практика" присоединился к акции помощи врачам
Московский театр "Практика" присоединился к акции журнала "Театр" и БДТ имени Товстоногова #помогиврачам, проходящей совместно с фондом помощи взрослым "Живой". Актеры и режиссеры помогают собирать деньги для Новосибирской городской клинической больницы №34, сообщила РИА Новости пресс-атташе "Практики" Мария Никитина.

Монологи медицинских работников для проекта записали Павел Артемьев, Алексей Розин, Эва Мильграм, Алиса Гребенщикова, Софья Лебедева, Руслан Сабиров, Алексей Золотовицкий, Инна Сухорецкая и другие актеры и режиссеры. Видео можно будет увидеть на сайте "Практики" и в соцсетях. Сделать пожертвование можно перейдя по ссылке, также размещенной на сайте театра, или отправив смс-сообщение на номер 3434 с кодовым словом "практика", пробелом и суммой пожертвования.

Последний день акции - 14 июня, все собранные средства будут направлены в Новосибирск для городской клинической больницы №34.


Никитина также рассказала, что на следующей неделе театр представит результаты проекта "Практика сотворчества" и покажет спектакли "Урожай", "Три сестры. Финал" и "Гамлет. Начало".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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