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Туроператоры рассказали, что тормозит массовый внутренний туризм

Туроператоры рассказали, что тормозит массовый внутренний туризм

Туроператоры назвали факторы, от которых зависит спрос на южные курорты на старте сезона-2020. На каких условиях туристы готовы бронировать туры, что должны сделать региональные власти и объекты размещения, чтобы стимулировать спрос, рассказали эксперты.


ПРОДАЖИ УПАЛИ В ДЕСЯТКИ РАЗ

По мнению генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, сейчас курортам и объектам размещения стоит сосредоточиться на подготовке к запуску с 1 июля.

Текущую систему организации туризма он считает неэффективной как для санаториев, которые, в частности, открылись в Краснодарском крае, так и для туроператоров, которые вынуждены заниматься перебронированием туров и работать с отрицательной доходностью.

«Ситуация находится на пике кризиса. Массовый туризм по факту умер. За первую неделю июня мы отправили в санатории Краснодарского края 100 туристов. За тот же период в сезоне-2019 это было 3800 человек, которые заехали в различные объекты размещения. Преимущественно это были отели. Таким образом, падение составило 97%. Из тех 300 человек, которые должны были заехать на курорты Краснодарского края в первую неделю июня, 200 туристов отказались от туров, в том числе по причине невозможности пройти тесты на коронавирус в своем регионе. Теперь мы должны вернуть деньги. Сейчас мы ждем положения правительства, которое конкретизирует порядок переносов туров», – рассказал в ходе онлайн-конференции Ассоциации оздоровительного туризма Сергей Ромашкин.

Он добавил, что та сотня туристов, которая все-таки отправилась на отдых, это клиенты, которые бронировали туры еще зимой и полностью оплатили свой отдых. Новых бронирований по Краснодарскому краю в мае не было. 

При этом г-н Ромашкин отметил ту большую работу, которые провели сотрудники «Дельфина», чтобы доставить этих людей на санаторный отдых.

«С каждым из клиентов было несколько созвонов с целью уточнить, согласен ли человек на те условия, которые предлагает санаторий, исходя из требований Роспотребнадзора. Объем таких созвонов был колоссальный», – подчеркнул он.

Ситуация осложнялась и тем, что не все здравницы понимали, откроются они или нет с 1 июня. Как рассказал г-н Ромашкин, один санаторий за 3 дня трижды менял свою позицию по поводу открытия.

По словам эксперта, у тех, кто заезжал в санатории в первые дни июня, были сложности с приемом в аэропорту. По регламенту, сразу по прилету пакет документов туристов (справка об эпидокружении, отрицательный тест на «ковид», подтвержденная бронь и санаторно-курортная книжка) проверяет комиссия.

«В итоге были очереди. Документы проверялись медленно. Людям приходилось проводить аэропорту по 2-3 часа. Сейчас ситуация несколько нормализовалась. Но ведь и туристов пока немного. Если турпоток возрастет, то комиссия не сможет быстро проверить документы. Эффективность подобной системы низкая. И даже улучшение этой работы не даст экономического эффекта», – говорит Сергей Ромашкин.

По его мнению, объектам размещения лучше полноценно подготовиться к работе с 1 июля, чем пытаться работать в существующих ограничениях.

«Санатории, которые отложили свое открытие на июль, в итоге ничего не потеряют. Один день нормальной работы в июле принесет им больше туристов, чем за весь июнь, когда приходится работать с ограничениями», – считает глава туроператора «Дельфин».


НУЖНЫ ЧЕТКИЕ ДАТЫ ОТКРЫТИЯ СЕЗОНА И «ТАКТИЧЕСКИЕ» ЦЕНЫ НА СТАРТЕ

Сергей Ромашкин также назвал важным фактором стимулирования продаж информацию о конкретных датах старта сезона.

«Туристам надо время, чтобы запланировать отпуск и собрать деньги. Срок принятий таких решений – 2-3 недели до заезда. Если чиновники не уверены в том, что курорты откроются с 1 июля, не нужно давать людям надежду. Люди и без того напуганы, им сложно принимать решения», – поясняет эксперт.

Как считает г-н Ромашкин, в первые 1-2 недели июля объектам размещения было бы полезно провести «тактическое снижение» цен, чтобы показать туристам, что «им рады и о них заботятся».

«Мы говорим о небольших скидках на первом этапе. Это целесообразно с точки зрения маркетинга», – заключил он.


ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ СПРОС НА КРЫМ

Схожей точки зрения придерживаются и туроператоры, работающие в Крыму. Как рассказала Эвелина Руснак, заместитель директора туроператора «Кандагар Крым», любые сомнения в том, что сезон в Крыму не начнется, надо исключать. Иначе можно не рассчитывать на сезон.

«Люди спрашивают, можно ли подтверждать брони со 2 июля, и я не знаю, что ответить – вроде да, а вроде и нет», — сказала она.

По ее словам, перенос сроков старта сезона уже сказался на продажах крымского направления. В конце мая, когда стало известно, что Крым «не откроется» с июня, пошли массовые аннуляции не только на июнь, но и на все летние месяцы и на сентябрь.

«Люди решили перестраховаться и попросту отменили бронирования», - отметила г-жа Руснак.

По информации г-жи Руснак, сейчас снова пошли брони по Крыму, но до роста спроса очень далеко, поскольку люди не готовы отдыхать в условиях ограничений.

«Повышенного спроса не будет до тех пор, пока не снимут ограничительные меры на курортах и в регионах. Люди хотят спокойно передвигаться, пользоваться всей инфраструктурой курорта, получать за свои деньги полноценный отдых», - подчеркнула эксперт.


КРЫМУ НЕ ПРОЖИТЬ НА МЕСТНЫХ ТУРИСТАХ

Эвелина Руснак также прокомментировала перспективы внутрирегионального туризма в Крыму. Как известно, санатории и отели Крыма с 15 июня готовы принимать на отдых только крымчан.

Как считает г-жа Руснак, летом жители полуострова не путешествуют по региону и не отдыхают в местных отелях. Обычно это делают это в межсезонье, когда «цены идут вниз».  В качестве примера она привела заезд, который должен был состояться в один из крымских санаториев в период с 15 по 30 июня. Только 2 человека оказались крымчанами, остальные 19 клиентов были приезжими с «материка».

«Иногородним туристам мы были вынуждены отказать в санаторном отдыхе в Крыму во второй половине июня. Им было предложено перенести туры, но на это согласились немногие», - отметила эксперт.

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По материалам: atorus.ru

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