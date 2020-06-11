У Молдавии без российского кредита нет денег продолжать карантин — премьер

Лидия Мартынова

Правительство Молдавии готовится до 30 июня снять все ограничения на экономическую деятельность, введенные в связи с режимом чрезвычайного положения (общенациональным и в сфере здравоохранения) из-за пандемии коронавируса. Премьер-министр Ион Кику назвал это вынужденной мерой, «поскольку людям нужно зарабатывать деньги на жизнь».

Он уточнил, что если бы «безответственные политики» не помешали получить российский кредит, правительство могло бы продлить карантин в стране.

Напомним, Конституционный суд Молдавии по запросу оппозиции (группа Pro Moldova, фракций «Действие и солидарность», «Шор» и «Платформа Достоинство и правда») отменил кредитный договор с РФ на 200 млн евро, посчитав его неконституционным.

«С 15 мая мы были вынуждены ослабить некоторые ограничения на экономическую деятельность. Возможно, если бы кое-кто из безответственных политиков не блокировал получение около 4,2 млрд леев российского кредита без всяких правдоподобных причин, исключительно по геополитическим принципам, мы нашли бы возможность продлить карантин еще на какое-то время. Эти деньги позволили бы нам профинансировать дополнительные меры поддержки населения и бизнеса», — заявил Кику.

Глава правительства констатировал, что без возобновления полноценной экономической деятельности республику ждет финансовый и бюджетный коллапс. Кику отметил, что в существующей ситуации борьба с эпидемией не должна отрицательно сказываться на других сферах жизни.

«Это естественно, что мы все сосредоточили свое внимание на этой пандемии и делаем все возможное, чтобы снизить ее последствия. Тем не менее мы должны отталкиваться от реальности и позаботиться о том, чтобы меры борьбы с вирусом не оказывали негативное влияние на людей в других сферах жизни», — написал он на своей странице в соцсети.

В качестве оправдания либерализации запретов премьер привел пример того, что от других заболеваний умирает гораздо большее количество людей, тем не менее экономику из-за этого никто не останавливает.

«За этот период в десятки раз больше людей умерло от сердечно-сосудистых заболеваний или других серьезных заболеваний. Занятость мест в больницах исключительно пациентами с этим вирусом ограничивает возможности лечения других заболеваний, которые уносят намного больше жизней», — заключил Ион Кику.

По данным Минздрава, к утру 11 июня в Молдавии подтвержден 1 0321 случай инфицирования коронавирусом нового типа. В тяжелом состоянии находятся 339 человек, 23 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 779 госпитализированных — в состоянии средней степени тяжести. Общее число скончавшихся от осложнений на фоне Covid-19 достигло 371 человека, выздоровевших — 6 072 человека.

ИА Newstes сообщало, что ранее директор Национального агентства общественного здоровья Молдавии Николай Фуртунэ признал начатое с отменой 15 мая режима чрезвычайного положения ослабление ограничительных мер ошибкой. По словам эпидемиолога, существующая динамика распространения пандемии может привести к катастрофе, когда врачам придется решать, «какого пациента брать, а какого нет».

На прошлой неделе о кризисе в системе здравоохранения из-за несознательности граждан, пренебрегающих мерами безопасности, говорил и премьер-министр.

«Медицинская система больше не выдерживает, а несознательность каждого из нас, включая политиков, приведет к ее краху. Я прошу всех граждан осознать, что если мы допустим увеличение числа случаев, мы останемся без медицинской помощи», — прогнозировал Кику.

О том, что власти не контролируют ситуацию в сфере общественного здоровья говорят и в парламенте. Сторонники Андриана Канду из группы Pro Moldova готовят вынесение простого вотума недоверия в адрес Министерства здравоохранения, а депутаты из ППДП настаивают на полной отставке кабмина.