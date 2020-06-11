У Молдавии без российского кредита нет денег продолжать карантин — премьер
Правительство Молдавии готовится до 30 июня снять все ограничения на экономическую деятельность, введенные в связи с режимом чрезвычайного положения (общенациональным и в сфере здравоохранения) из-за пандемии коронавируса. Премьер-министр Ион Кику назвал это вынужденной мерой, «поскольку людям нужно зарабатывать деньги на жизнь».
Он уточнил, что если бы «безответственные политики» не помешали получить российский кредит, правительство могло бы продлить карантин в стране.
Напомним, Конституционный суд Молдавии по запросу оппозиции (группа Pro Moldova, фракций «Действие и солидарность», «Шор» и «Платформа Достоинство и правда») отменил кредитный договор с РФ на 200 млн евро, посчитав его неконституционным.
Глава правительства констатировал, что без возобновления полноценной экономической деятельности республику ждет финансовый и бюджетный коллапс. Кику отметил, что в существующей ситуации борьба с эпидемией не должна отрицательно сказываться на других сферах жизни.
В качестве оправдания либерализации запретов премьер привел пример того, что от других заболеваний умирает гораздо большее количество людей, тем не менее экономику из-за этого никто не останавливает.
По данным Минздрава, к утру 11 июня в Молдавии подтвержден 1 0321 случай инфицирования коронавирусом нового типа. В тяжелом состоянии находятся 339 человек, 23 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 779 госпитализированных — в состоянии средней степени тяжести. Общее число скончавшихся от осложнений на фоне Covid-19 достигло 371 человека, выздоровевших — 6 072 человека.
ИА Newstes сообщало, что ранее директор Национального агентства общественного здоровья Молдавии Николай Фуртунэ признал начатое с отменой 15 мая режима чрезвычайного положения ослабление ограничительных мер ошибкой. По словам эпидемиолога, существующая динамика распространения пандемии может привести к катастрофе, когда врачам придется решать, «какого пациента брать, а какого нет».
На прошлой неделе о кризисе в системе здравоохранения из-за несознательности граждан, пренебрегающих мерами безопасности, говорил и премьер-министр.
О том, что власти не контролируют ситуацию в сфере общественного здоровья говорят и в парламенте. Сторонники Андриана Канду из группы Pro Moldova готовят вынесение простого вотума недоверия в адрес Министерства здравоохранения, а депутаты из ППДП настаивают на полной отставке кабмина.