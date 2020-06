В АГПУ продолжается онлайн-консультирование школьников по предметам

Алексей Вольцев

В Армавирском государственном педагогическом университете продолжается онлайн-консультирование школьников по предметам, сообщает пресс-служба университета.

Преподаватели кафедры иностранных языков и методики их преподавания 9 июня провели обучающий семинар «Fast Track to Exam Success. Секреты успешной сдачи ЕГЭ по английскому языку» для выпускников школ 2020 года. Он стал началом серии летних встреч со школьниками, интересующимися английским языком, под девизом We Care, We Share.

В рамках семинара учащиеся получили советы и рекомендации по преодолению трудностей и коррекции типичных ошибок разделов «Говорение» и «Письмо» Единого государственного экзамена по английскому языку. По окончании семинара преподаватели пригласили старшеклассников и учителей на открытую защиту студенческих мини-проектов «О Родине, АГПУ и о себе», которая состоится 11 июня, в преддверии Дня России, также в режиме онлайн на платформе Zoom.