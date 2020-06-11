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В ДНР к итоговой аттестации не допустят учеников с температурой

В ДНР к итоговой аттестации не допустят учеников с температурой
Государственная итоговая аттестация в самопровозглашенной Донецкой народной республике будет проводится с соблюдением мер по предотвращению распространения COVID-19, люди, которым предписано находиться на самоизоляции или у которых есть температура, допускаться к экзамену не будут, сообщил в четверг на брифинге замминистра образования и науки ДНР Андрей Удовенко.

По его словам, итоговая аттестация в ДНР начнется 29 июня. При ее проведении будет принят ряд мер для предотвращения распространения коронавируса.

# В мире
По материалам: ria.ru

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