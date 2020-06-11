В этом году увеличено количество резервных дней сдачи ЕГЭ – Кравцов

Алексей Вольцев

В этом году увеличено количество резервных дней сдачи Единого государственного экзамена, сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в «Интерфаксе».

«В этом году увеличено количество резервных дней, можно спокойно прийти сдавать в один из них», – сказал Сергей Кравцов.

Он отметил, что даже те учащиеся, которые придут сдавать экзамен в августе, успеют поступить в вузы.

«Здесь проблем не будет. Мы этот вопрос проговаривали с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым», – отметил Кравцов.

Он также напомнил, что выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ либо в июле, либо в августе.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. В 2022 году в число обязательных предметов для выпускников также планируется ввести иностранный язык.