В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих

Алексей Вольцев

По меньшей мере семь сотрудников полиции Лос-Анджелеса (штат Калифорния) были отстранены от оперативной работы за неправомерное применение силы по отношению к участникам протестов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление полиции.

"Департамент полиции продолжает расследовать предполагаемые случаи нарушения и пренебрежения правилами департамента, включая неправомерное применение силы в ходе недавних гражданских волнений. Семь сотрудников были отстранены от оперативной работы в связи с неправомерными действиями во время беспорядков", - цитирует канал заявление полиции.

Отмечается, что в 28 из рассматриваемых в настоящий момент жалоб содержатся обвинения в неправомерном применении силы полицейскими.

США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.