В Конгрессе США предложили признать Россию «спонсором терроризма»

Алексей Вольцев

Признать Россию «государством — спонсором терроризма» предлагают республиканцы в Конгрессе США. Как сообщает ТАСС, они завершили работу над 120-страничным докладом «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам», над которым работали полтора года.

Однако сразу отметим, что предложенные в документе инициативы носят рекомендательный характер и не являются внесенным в Конгресс законопроектом.

Республиканцы предлагают ввести против России, Ирана и Китая такие жесткие санкции, которые, по их версии, никогда не предлагались ранее американским законодательным органом.

Что касается РФ, то здесь предлагаются, в частности, ограничения в отношении российских нефтегазовых проектов, российского суверенного долга, «подконтрольных России лиц» в других странах и признание РФ «государством — спонсором терроризма». В документе «содержится призыв к разработке стратегии общения напрямую с российским народом и поддержки его устремлений к демократии и правам человека».

Как уточняет РИА «Новости», Конгрессу предлагается также ввести ограничения против тех, кого США подозревают в «руководстве российской пропагандой», а также «связанных с Кремлем олигархов». В качестве примера приводятся российский бизнесмен Владимир Евтушенков, грузинский предприниматель Бидзина Иванишвили и «пророссийский олигарх» Виктор Медведчук.

Кроме того, авторы доклада призывают принять меры по исключению России из межбанковской системы SWIFT.