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В Кремле рассчитывают, что идеи новых санкций США не будут реализованы

В Кремле рассчитывают, что идеи новых санкций США не будут реализованы
В Кремле рассчитывают, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы, рестрикции не способствуют нормализации двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Рабочая группа крупнейшего объединения внутри республиканской фракции в палате представителей Конгресса США распространила в среду доклад, в котором рекомендует ужесточить санкции в отношении России. Доклад подготовлен рабочей группой Республиканского исследовательского комитета - объединения, в которое входят около 150 членов палаты представителей.

"Мы наблюдаем за сообщениями о таких выступлениях и предложениях о новых рестрикциях. Мы в целом считаем подобные рестрикции незаконными с точки зрения международного права и, конечно, мы можем только сожалеть в связи с новыми и новыми импульсами, которые пытаются некоторые лица придавать в общем американской политике", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, знакомы ли в Кремле с такими планами.


"Это, конечно же, никоим образом не способствует нормализации наших двусторонних отношений. Мы рассчитываем, что эти планы так и останутся на уровне заявлений, не будут никоим образом материализовываться", - добавил он.

# Россия
По материалам: ria.ru

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