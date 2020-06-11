В Кремле разъяснили, когда Путин начнет работать в привычном режиме

Лидия Мартынова

Президент России Владимир Путин сам решит, когда стоит отказаться от дистанционных совещаний и переходить к привычному формату общения.

В четверг журналисты спросили у пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, как долго Путин еще будет проводить совещания в онлайн-формате и когда его работа вернется в обычный режим.

"Безусловно, это время не за горами. Нельзя исключать, что какие-то элементы, скажем так, нынешнего режима общения с точки зрения экономии времени, с точки зрения быстроты организации таких встреч, они могут частично как-то использоваться на различных уровнях и в дальнейшем, почему бы и нет. Опять же с точки зрения оптимизации работы", – приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

сообщало, что Песков раскрыл планы Путина на голосование по Конституции.