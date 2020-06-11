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В Крыму подвели итоги конкурса на создание лучшего видеоклипа о Симферополе

В Крыму подвели итоги конкурса на создание лучшего видеоклипа о Симферополе

Победителями объявленного сенатором от Крыма Ольгой Ковитиди конкурса на создание лучшего любительского видеоклипа на песню «О Симферополе» стали школьники Анастасия Ильинова, Марк Ширманов и Арина Сушко. Об этом сообщила пресс-служба сенатора.

Инициатором творческого конкурса выступила член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Конкурс состоялся в период самоизоляции при поддержке Министерства образования, науки и молодёжи и Министерства культуры Республики Крым.

По словам автора конкурса, самыми активными его участниками оказались школьники. Видеоклипы подростков пронизаны любовью к родному городу, отражают различные исторические периоды его развития, отличаются разнообразными жанрами и творческими подходами: от традиционных музыкальных клипов с историческими сюжетами до любительских мультипликационных фильмов.

На рассмотрение авторитетного жюри, в состав которого вошли, помимо автора песни, министр культуры Республики Крым Арина Новосельская и заслуженный артист РСФСР Владимир Винокур, были представлены 65 работ.

Итоги творческого конкурса жюри подвело накануне Дня России. Согласно положению о конкурсе, его победителем должен был стать один участник, но члены жюри решили вручить гран-при конкурса сразу трём финалистам — Анастасии Ильиновой, Марку Ширманову и Арине Сушко. Ещё два участника стали призерами конкурса.

«Выбрать единственного победителя оказалось просто невозможным, настолько интересными были работы. Некоторые конкурсанты использовали архивы советских фильмов о столице Крыма, фотографии, кто-то создал фактически целое художественное произведение, были школьники, которые выучили слова песни и попросили родителей записать их исполнение на видео», — рассказала Ольга Ковитиди.

Все победители получили денежные премии, а участники конкурса награждены благодарственными письмами и приглашены на «Сенаторскую елку-2021».

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По материалам: pnp.ru

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