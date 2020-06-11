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В Литве осуждён гражданин России, известный общественник Валерий Иванов

В Литве осуждён гражданин России, известный общественник Валерий Иванов

Сегодня, 10 июня, 1-й районный суд Вильнюса вынес обвинительный приговор гражданину России, известному публицисту и философу Валерию Иванову.

Литовская прокуратура обвиняла нашего соотечественника в хранении неисправного сигнального револьвера, а поводом к обыску послужило подозрение литовской охранки в причастности Иванова к делу Альгирдаса Палецкиса о якобы шпионаже в пользу России. Сегодня судья Эвелина Петрайтене постановила приговорить Валерия Иванова к ограничению свободы сроком на два года.

«Мне назначено два года невыезда из Вильнюса плюс находиться дома с 23:00 до 6:00 часов», — уточнил в беседе с корреспондентом ИА Newstes Иванов.

Общественник считает приговор «полностью неправомерным».

«Вынесенный мне только что обвинительный приговор по названной 253 ч. 1 статье УК считаю полностью неправомерным, поскольку он опирается целиком на информации, которая не соответствует реальным фактам и является абсолютной инсинуацией в отношении меня, цель которой очередная дискредитация меня как человека, общественного деятеля русской общины Литвы, историка и философа и нарушает мои гражданские права, гарантированные мне международными правовыми актами и Конституцией Литовской Республики», — заявил Иванов.

ИА Newstes дополняет, что «дело Палецкиса», из-за которого у Иванова прошёл обыск, также оказалось дутым. Несколько дней назад бывший лидер Соцфронта Литвы был выпущен на свободу.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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