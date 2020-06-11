В Литве осуждён гражданин России, известный общественник Валерий Иванов
Сегодня, 10 июня, 1-й районный суд Вильнюса вынес обвинительный приговор гражданину России, известному публицисту и философу Валерию Иванову.
Литовская прокуратура обвиняла нашего соотечественника в хранении неисправного сигнального револьвера, а поводом к обыску послужило подозрение литовской охранки в причастности Иванова к делу Альгирдаса Палецкиса о якобы шпионаже в пользу России. Сегодня судья Эвелина Петрайтене постановила приговорить Валерия Иванова к ограничению свободы сроком на два года.
Общественник считает приговор «полностью неправомерным».
ИА Newstes дополняет, что «дело Палецкиса», из-за которого у Иванова прошёл обыск, также оказалось дутым. Несколько дней назад бывший лидер Соцфронта Литвы был выпущен на свободу.