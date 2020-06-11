В мире задумались о пересмотре учета смертности от коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Многие страны в ближайшее время пересмотрят то, каким образом они ранее учитывали смертность от коронавируса. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхов, передает РИА Новости.

По словам Ван Керкхов, это приведет к тому, что в данных о числе погибших произойдут изменения. «Я думаю, можно сказать, что в ряде стран уже идут ревизии количества смертей. Важно принять тот факт, что такое может случиться, но это идет из-за пересмотра. Так что мы ожидаем увидеть пересмотр смертности от COVID-19 во многих странах», — пояснила специалист ВОЗ.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан в свою очередь заявил, что в России показатель смертности от коронавируса на фоне общего числа выявленных случаев инфицирования выглядит необычно низким, однако это может объясняться проведением большого числа тестов в стране. «В России проводилось много тестов, они очень быстро увеличили количество тестов. Так что мы видим, когда количество тестов увеличивается, сокращается смертность», — отметил представитель ВОЗ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг появившиеся в западных СМИ утверждения о том, что Москва якобы занижает данные о смертности от коронавирусной инфекции в стране. По его словам, низкие цифры связаны с тем, что система здравоохранения в России более эффективна и позволяет сохранить жизни большего числа людей.

Россия перешла на новую, основанную на принципах ВОЗ, методику по подсчету смертей от коронавируса. Так, теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности произошли корректировки. По данным на 11 июня, в стране с начала эпидемии зафиксировано 6532 летальных исхода при 502 436 выявленных случаях заражения.