В Офисе генпрокурора готовят два уголовных дела против Порошенко за хулиганство

Алексей Вольцев

В Офисе генпрокурора готовят еще два уголовных дела против пятого президента Украины, нардепа Петра Порошенко за хулиганство, заявил его адвокат Илья Новиков, добавив, что об этом стало известно из неофициальных источников в Офисе генпрокурора."Сюжет такой – "хулиганство, совершенное бывшим пятым президентом Порошенко с особым цинизмом и пренебрежением к обществу". Один эпизод был 25 февраля, а второй - 27 февраля прошлого года в ходе поездки по Запорожью и Червонограду", - сказал Новиков в эфире телеканала "Прямой".Адвокат отмечает, что в ситуации с политическими преследованиями Порошенко Офис генпрокурора под руководством Ирины Венедиктовой и ГБР пересекли красные линии, за которыми заканчивается здравый смысл и адекватность. По его словам, это стиль поведения, позаимствованный у российских чиновников, которые не занимаются ни законностью, ни репутацией в обществе, а выполняют самые абсурдные указания сверху.