В программу софинансирования пенсионных накоплений внесено около ₽130 млрд

Анастасия Иванова

Общая сумма, сформированная участниками государственной программы софинансирования пенсионных накоплений в течение 2009−2019 годов, составила почти 130 млрд рублей. Об этом сообщил Пенсионный фонд России (ПФР).

Из этих средств объем добровольных взносов с момента старта программы составил 65,3 млрд рублей, государственное софинансирование взносов за тот же период — 63,4 млрд рублей. Еще 1 млрд рублей за все время перечислили работодатели.

Как отмечает ПФР, средний размер взноса участников государственной программы софинансирования пенсионных накоплений в 2019 году увеличился на 15,5%, до 9,7 тысяч рублей с 8,4 тысяч рублей в 2018 году. При этом общий объем отчислений участников за год снизился — с 4,9 млрд рублей до 4 млрд рублей.

Напомним, программа государственного софинансирования пенсионных накоплений действует с 2008 года. Тем, кто стал ее участником в период с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года и сделал первый взнос до 31 января 2015 года включительно, государство обеспечивает софинансирование добровольных взносов на будущую пенсию в течение 10 лет — то есть удваивает каждый добровольно уплаченный взнос. В программе может участвовать и работодатель.

«Сегодня ежемесячные выплаты по программе софинансирования получают 32 тысячи пенсионеров. Средний размер их прибавки к пенсии за счет участия составляет 1,7 тысяч рублей в месяц. Общая сумма выплат в рамках программы выросла в прошлом году на треть и составила 581 млн рублей», — уточняется в сообщении ПФР.