Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В программу софинансирования пенсионных накоплений внесено около ₽130 млрд

В программу софинансирования пенсионных накоплений внесено около ₽130 млрд

В программу софинансирования пенсионных накоплений внесено около ₽130 млрд

Общая сумма, сформированная участниками государственной программы софинансирования пенсионных накоплений в течение 2009−2019 годов, составила почти 130 млрд рублей. Об этом сообщил Пенсионный фонд России (ПФР).

Из этих средств объем добровольных взносов с момента старта программы составил 65,3 млрд рублей, государственное софинансирование взносов за тот же период — 63,4 млрд рублей. Еще 1 млрд рублей за все время перечислили работодатели.

Как отмечает ПФР, средний размер взноса участников государственной программы софинансирования пенсионных накоплений в 2019 году увеличился на 15,5%, до 9,7 тысяч рублей с 8,4 тысяч рублей в 2018 году. При этом общий объем отчислений участников за год снизился — с 4,9 млрд рублей до 4 млрд рублей.

Напомним, программа государственного софинансирования пенсионных накоплений действует с 2008 года. Тем, кто стал ее участником в период с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года и сделал первый взнос до 31 января 2015 года включительно, государство обеспечивает софинансирование добровольных взносов на будущую пенсию в течение 10 лет — то есть удваивает каждый добровольно уплаченный взнос. В программе может участвовать и работодатель.

«Сегодня ежемесячные выплаты по программе софинансирования получают 32 тысячи пенсионеров. Средний размер их прибавки к пенсии за счет участия составляет 1,7 тысяч рублей в месяц. Общая сумма выплат в рамках программы выросла в прошлом году на треть и составила 581 млн рублей», — уточняется в сообщении ПФР.
# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Социальная дистанция и ношение масок: что ждет немецких школьников осенью
Социальная дистанция и ношение масок: что ждет немецких школьников
Минпросвещения России и Кружковое движение НТИ запускают первый Всероссийский конкурс кружков
Минпросвещения России и Кружковое движение НТИ запускают первый
В АГПУ продолжается онлайн-консультирование школьников по предметам
В АГПУ продолжается онлайн-консультирование школьников по предметам
Полицейские стаканом водки уговорили москвича не прыгать с 11 этажа
Полицейские стаканом водки уговорили москвича не прыгать с 11 этажа
В мире задумались о пересмотре учета смертности от коронавируса
В мире задумались о пересмотре учета смертности от коронавируса
Из нанокристаллов силицида железа теперь можно делать прямоугольники и треугольники
Из нанокристаллов силицида железа теперь можно делать прямоугольники
В Кремле рассчитывают, что идеи новых санкций США не будут реализованы
В Кремле рассчитывают, что идеи новых санкций США не будут реализованы
В программу софинансирования пенсионных накоплений внесено около ₽130 млрд
В программу софинансирования пенсионных накоплений внесено около ₽130
Кудрин счел поддержку россиян в кризис недостаточной
Кудрин счел поддержку россиян в кризис недостаточной
Отрицающего коронавирус «духовника Поклонской» обвинили в распространении фейков
Отрицающего коронавирус «духовника Поклонской» обвинили в
Нумерология денег: что о вас расскажет сумма, которая лежит в кошельке прямо сейчас?
Нумерология денег: что о вас расскажет сумма, которая лежит
Парки федеральных музеев России откроются с 16 июня
Парки федеральных музеев России откроются с 16 июня

Топ на сегодня

Стало известно об упущенном Ельциным шансе избежать войны в Чечне
Стало известно об упущенном Ельциным шансе избежать войны в Чечне
Когда начинается Петров пост в 2020 году: даты, традиции и особенности
Когда начинается Петров пост в 2020 году: даты, традиции и особенности
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
МОК лишил женскую сборную России по хоккею результатов Игр в Сочи
МОК лишил женскую сборную России по хоккею результатов Игр в Сочи

Еще по теме

Внешэкономбанк получит 150 млрд рублей из президентского резерва
Доход от вложений ВЭБом пенсионных накоплений за 9 месяцев упал на 8,3%
Средствами от заморозки пенсий решили погасить долги Минобороны
Кабмин внес в Думу законопроект о заморозке пенсионных накоплений