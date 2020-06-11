В России могут подготовить космических туристов

Вадим Карасев

Роскосмос имеет возможность подготовить космических туристов, сообщает РИА Новости после интервью с Дмитрием Лоскутовым, генеральным директором “Главкосмоса”.

В РФ возможен космический туризм, хотя заявок в Роскосмос ещё не поступало, заявил Дмитрий Лоскутов.

Будущим клиентам нужно учесть, что это очень ответственное и недешёвое мероприятие, требующее комплексной подготовки, отметил он.

По его словам, для выхода в открытый космос потребуется не только индивидуальное космическое снаряжение и специальная подготовка для туриста, но и космонавта, который будет его сопровождать. Также нужно будет внести коррективы в программу работы МКС.

Роскосмос уже имеет положительный опыт космического туризма по контрактам с американской компанией Space Adventures. В настоящее время на его предприятиях организовано создание корабля "Союз МС" и ракеты-носителя "Союз-2.1а" для отправки на Международную космическую станцию двух американских туристов до конца следующего года, пишет информационное агентство.

Читайте также: Роскосмос построит новую орбитальную станцию и многоразовый корабль