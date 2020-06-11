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В России предсказали судьбу наличных денег после пандемии

В России предсказали судьбу наличных денег после пандемииФото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предсказал судьбу наличных денег в России после пандемии коронавируса. Его слова приводит Nation News.

По мнению эксперта, хотя доля безналичных платежей в стране резко выросла, наличные деньги никуда не исчезнут. «И вообще, у человека должен быть выбор», — подчеркнул Разуваев.

«А то, что доля безнала растет — это нормально. Напугали людей, что вирус через наличку передается, соответствующая реакция», — добавил экономист.

Вследствие распространения коронавируса во многих странах мира были введены ограничения на использование наличных. В России такая практика не применялась, но ЦБ рекомендовал банкам обезопасить выдачу наличных и дезинфицировать банкоматы. В «Гознаке» говорили, что при изготовлении российских банкнот применяются специальные добавки с антисептическими свойствами.

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# Экономика
По материалам: lenta.ru

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