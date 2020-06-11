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В России увеличили пособия по безработице

В России увеличили пособия по безработицеФото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России минимальное пособие по безработице увеличивается, следует из постановления правительства.

«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе. Кроме того, у россиян, для кого период выплаты пособия закончился 1 марта, появилась возможность еще в течение трех месяцев получить выплаты.

«Безработные граждане получат дополнительную помощь от государства», — говорится в постановлении правительства. Что касается индивидуальных предпринимателей, которые вынужденно прекратили деятельность после 1 марта, то им полагается максимальная выплата — 12,3 тысячи рублей. Это касается только тех ИП, которые официально признаны безработными.

Ранее в июне президент России Владимир Путин отметил, что доля безработных в стране хоть и подросла, но осталась ниже, чем в других странах. Глава государства также отметил, что макроэкономику даже в условиях пандемии коронавируса удалось сохранить в «рабочем состоянии».

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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