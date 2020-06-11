В российском бюджете обнаружился дефицит свыше 406 млрд рублей

Влада Некрасова

Федеральный бюджет в январе — мае 2020 года был исполнен с дефицитом. По данным Казначейства РФ, бюджетный дефицит на 1 июня составил 406,59 млрд рублей.

Как уточняет ведомство, доходы бюджета за отчетный период составили 7,89 трлн рублей, а расходы — 8,29 трлн рублей.

Напомним, в мае Минфин РФ публиковал предварительную оценку исполнения бюджета за январь — апрель 2020 года. Предполагалось, что за этот период он будет исполнен с профицитом в 122,88 млрд рублей, или 0,4% ВВП. Согласно прогнозам Минфина, доходы должны были составить 7 трлн рублей, а расходы — 6,8 трлн рублей.

По официальным данным, в январе — мае 2019 года бюджет был исполнен с профицитом 1,1 трлн рублей. Доходы бюджета тогда составили 7,8 трлн рублей, а расходы — 6,7 трлн рублей.