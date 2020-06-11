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В Самарской области обновили суточные данные по вылечившимся от COVID

В Самарской области обновили суточные данные по вылечившимся от COVID
В среду в Самарской области от коронавируса вылечился 81 пациент, включая двоих детей, сообщает портал "Волга Ньюс" со ссылкой на региональный оперштаб.

Из специализированных больниц выписали 38 пациентов. Еще 43 пациента из Самары, Сызрани и Новокуйбышевска завершили амбулаторное лечение.

Всего на сегодня в регионе выздоровел 1 651 человек.


сообщало, что главврач из Тольятти может возглавить самарский инфоцентр по COVID-19.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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