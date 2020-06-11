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В сети обсуждают два похожих образа Кейт Миддлтон и Меган Маркл

В сети обсуждают два похожих образа Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Когда Меган Маркл еще исполняла королевские обязанности, ее выходы нередко сравнивали с выходами Кейт Миддлтон — публика любила обсудить наряды герцогинь. Теперь сделать это не так просто — герцогиня Сассекская живет в США и редко появляется на публике, но все-таки в прессе нашли очередной повод сравнить двух женщин.


 


Недавно Кейт Миддлтон записала очередное видео, в котором поблагодарила всех, кто уже поучаствовал в ее инициативе Hold Still, а также призвала всех желающих не стесняться и еще присылать фотографии для онлайн-выставки, которая будет посвящена тому, как Великобритания пережила пандемию коронавируса.


Кейт Миддлтон/Меган Маркл

Обращение герцогиня записала в загородном доме Анмер-Холл. Перед камерой Кейт появилась в голубом платье, и многим зрителям этот наряд напомнил платье от Victoria Beckham, в котором была Меган Маркл во время своего последнего визита в Лондон в марте этого года.

Впрочем, вряд ли Кейт поспешила обзавестись аналогом. У герцогини Кембриджской в гардеробе давно есть ярко-голубое платье-футляр от Stella McCartney. Впервые она появилась в нем на публике еще в 2012 году. Ну а Кейт известна тем, что бережно относится к своим нарядам и нередко повторяет свои образы, меняя лишь аксессуары. Например, на этот раз она дополнила платье серьгами от бюджетной марки Accessorize.


Насыщенно-голубой или синий — это самый популярный цвет во всем мире из-за его нейтральности и умиротворенности. Это цвет мира и покоя, он означает свободу. В мире бизнеса синий является знаком педантичности и символизирует верность и преданность своему делу,

— прокомментировала эксперт по колористике Габриэлла Уинтерс.


Кейт Миддлтон и принц Филипп

У Кейт Миддлтон этот оттенок явно относится к числу любимых, так как в ее гардеробе немало костюмов и платьев синих и голубых тонов. Кстати, и для поздравления принца Филиппа с 99-летием, герцогиня Кембриджская выбрала снимок, на котором она запечатлена в голубом платье.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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