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В Сети появился новый кадр из "Охотника на монстров" с Миллой Йовович

В Сети появился новый кадр из "Охотника на монстров" с Миллой Йовович
. Студия Sony выложила в Сеть новый кадр из предстоящего фильма Пола У.С. Андерсона "Охотник на монстров", в котором Милла Йовович играет главную роль, сообщает портал VitalThrills.

Ее персонаж (Натали Артемис) запечатлен с оружием Slinger из оригинальной видеоигры, по мотивам которой снимается лента. Оно стреляет, и при этом его также можно использовать как крюк.

В центре сюжета командир отряда Артемис (Милла Йовович). Она оказывается со своими солдатами в другой реальности, населенной монстрами. Там они встречают Охотника (Тони Джа), вместе с которым пытаются помешать чудовищам проникнуть через открытый портал на Землю.


В боевике также снимались Миган Гуд, Диего Бонета, Джош Хелман, Рон Перлман и другие актеры.


Премьера "Охотника на монстров" в России запланирована на 3 сентября.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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